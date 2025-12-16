俳優のチョン・ウソンが、婚外子を巡る騒動が浮上してから約1年ぶりに、ドラマの制作発表会に姿を見せた。チョン・ウソンは「私的な心境や変化について、長くお話しできないことは理解してほしい」と述べ、言葉を慎んだ。

15日午前、ソウル江南区（カンナムグ）のグランド・インターコンチネンタル・パルナスで、ディズニープラス（Disney+）ドラマ『メイド・イン・コリア』の制作発表会が行われた。

チョン・ウソンは、「今回の作品の撮影中に家族関係に変化があったのではないか」という取材陣の質問に対し、「どのような質問かは承知しているが、今日は作品のために多くの俳優が集まった場だ」と述べ、このように答えた。

この日の発表会には、チョン・ウソンのほか、ウ・ミンホ監督、俳優のヒョンビン、ウ・ドファン、ソ・ウンス、ウォン・ジアン、チョン・ソンイル、カン・ギルウ、ノ・ジェウォン、パク・ヨンウらが出席した。

これに先立ち、チョン・ウソンは昨年11月、モデルのムン・ガビとの間に婚外子が誕生した事実を認めた。所属事務所は当時、「子どもの養育方法について最善の方向で協議している。子どもに対して最後まで責任を果たす」との立場を示した。

チョン・ウソンは同月に開かれた青龍映画賞で、映画『ソウルの春』の主演俳優として壇上に立ち、「共に歩んできたすべての関係者に、私的な出来事が作品の汚点として残らないことを願う気持ちで、この場に立った。私に愛と期待を寄せてくださったすべての方々に、心配と失望をおかけしたことをお詫びする」と頭を下げた。続けて「すべての叱責は私が受け止める。父親として、子どもに対する責任は最後まで果たす」と語った。

一方、ドラマ『メイド・イン・コリア』は、チョン・ウソンにとって初のOTTシリーズ挑戦作となる。チョン・ウソンは本作で、強い執念をもって事件を最後まで追い続ける釜山（プサン）地方検察庁の検事、チャン・ゴンヨン役を演じる。1970年代の韓国を舞台にした本作では、俳優のヒョンビンが国家を収益の手段として、名誉と富を手に入れようとするペク・ギテ役を演じ、チョン・ウソンと共演する。