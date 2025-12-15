BALLISTIK BOYZ「TGC in あいち・なごや 2026」出演決定 地元高校ダンス部とのコラボをサプライズ発表
【モデルプレス＝2025/12/15】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZが、2月15日にIGアリーナにて開催される「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC in あいち・なごや 2026）に出演することが決定した。
注目のメインアーティストに、EXILE TRIBE 初のメンバー7人全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップに加え、アクロバットまでこなす実力派ダンス＆ボーカルグループBALLISTIK BOYZが追加決定。さらに、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」の一環として、「DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 第13回全国高等学校ダンス部選手権」決勝大会出場の実績を持つ、地元・愛知県立昭和高等学校 ダンス部とのスペシャルコラボレーションも決定し、12月15日に愛知県立昭和高等学校にて、ダンス部生徒たちにサプライズ発表を行った。
生徒たちは今後、LDH JAPANが運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導や、BALLISTIK BOYZとのリハーサルを経て、イベント当日、BALLISTIK BOYZとスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露する。
1年の締めくくりが近づき、街に冬の気配が深まる12月。澄んだ空気の中、イルミネーションがまばゆく輝き始めた季節に、視聴覚室に集められたダンス部の生徒たち。先生に熱い視線が集まる中、「2026年12月15日にIGアリーナで開催される『TGC in あいち・なごや2026』に昭和高校ダンス部が出演することが決まりました！」と発表。さらに、BALLISTIK BOYZから「こんにちは、BALLISTIK BOYZ です！この度『TGC in あいち・なごや 2026』に出演させていただくことになりました。そして今回、愛知県立昭和高等学校 ダンス部の皆さんに、僕たちのアーティストライブで一緒にパフォーマンスをしていただきます！コラボステージだからこそ、思いっきりダンスを踊りたいと思っています。BALLISTIK BOYZ と愛知県立昭和高等学校 ダンス部の皆さんで、最高のステージをつくり上げましょう！愛知でお会いできることを楽しみにしています！」とサプライズビデオメッセージが流れると、教室は歓喜と驚きの声に包まれた。
サプライズ発表を終えて、部長の山田紗矢香さんは、「人生初めてで最後かもしれないTGCで、色んなお客さんの前で、全国制覇できなかった分をここで制覇するぞという威力に変えられるよう、みんなで頑張りましょう！」と意気込みを語り、部員の泉谷菜結さんは、「またこのメンバーで踊れる機会が増えたのがとても嬉しいので、みんなで楽しみたいと思います。」と喜びを伝えた。最後に先生より、「またみんなでいいパフォーマンスができるように頑張りましょう！よろしくお願いします！」とエールが贈られた。
イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）
開催⽇時：2026年2⽉15⽇（⽇）開場12：00 開演14：00 終演19：00（予定）
会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁⽬4-1）
ゲストモデル：池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、さくら、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MINAMI、村上愛花、山口綺羅（Girls2）、 ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
ゲスト：太田博久（ジャングルポケット）、近藤千尋、須田亜香里、寺田心、とうあ、八村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、杢代和人、MON7A 他 ※50音順
メインアーティスト：izna、IS:SUE、岩田剛典、FRUITS ZIPPER、宮世琉弥、WILD BLUE 他 ※50音順
MC：ウエンツ瑛士、鷲見玲奈
◆BALLISTIK BOYZ「TGC in あいち・なごや」出演決定
◆BALLISTIK BOYZ、サプライズビデオメッセージ
◆「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」開催概要
