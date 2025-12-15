この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された「【子供の孤独】子供が友人から無視されたときに親ができること」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが、高校生の息子が長年の友人グループから無視されているという相談に答え、孤独や友人関係の変化に悩む子どもたちへの向き合い方を語った。



動画冒頭、道山氏は「こういうような高校生に限らず、人間関係がうまくいかなくなってしまう、友達関係がうまくいかなくなってしまうということは、思春期の子にはよくあること」と指摘。小学生からの友人に無視されたことにショックを受ける相談者の息子について、「先生に相談することで子ども自身がすごく気持ちが楽になる」と助言した。ただし「どこまで先生が力になってくれるかは先生次第」とも話しつつ、相談にはプラス面が多いとまとめた。



また、友人関係が崩れてしまった場合の対応について、「まずはこちら側に非があるならしっかり謝罪すること」「なんで非がないのに謝らないといけないんだって思うなら、無理に謝る必要はない」と、子ども本人の立場や気持ちに寄り添ったアドバイスを送った。その上で「何度も謝ると逆効果なので、一度謝ったらあとは相手の気分次第。時間が解決してくれることも多い」と経験をもとに解説した。



注目を集めたのは、「友達が無限に作れる」という道山氏の独自の見解だ。「あえて数人の人に固執する必要はないかな」「いろんな友達がいれば、こっちがうまくいかなかったら次こっちと仲良くしていこうという切り替えができて、精神状態は安定しやすい」と語り、友人の幅を広げることの重要性を説いた。さらに「新しいコミュニティや活動にも積極的に参加して、友達の作り方は無限大」と具体的な提案も加えた。



動画の締めくくりでは、「今のような話をお父さんお母さんとして、お子さんに次の視点を広げてあげることが大事」とし、親ができる最善のサポートのあり方を力強く提示していた。