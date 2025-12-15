左：ワークマン　右：ダイソー
　庭の草むしり、ガーデニングにと必要になる軍手。今年は白い軍手をやめて、土をいじりやすい手袋を使ってみませんか？

　今回は、ワークマンの「土をいじりやすいウレタン手袋」（税込299円）とダイソーの「フラワーニトリルグローブ」（税込110円）を比較します。

◆どちらも土いじり用の手袋

●ワークマン「匠の手 土をいじりやすいウレタン背抜き手袋」
価格：299円（税込）
サイズ：M、L、LL

※ワークマンオンラインサイトより。実店舗にはデザインやサイズ展開が異なる場合があります。

●ダイソー「フラワーニトリルグローブ」
価格：110円（税込）
カラー：ピンク、イエロー、グリーン
サイズ：ワンサイズ

　ワークマンの手袋はシンプルに白のワンカラー、ダイソーの花柄グローブは3色展開です。どちらも店舗で購入。ワークマンはMサイズ、ダイソーはフリーサイズにしました。

◆ワークマンの方がやわらかい

　40代の筆者は、普段Sサイズのゴム手袋を使います。手にはめてみると、若干ダイソーの方が厚さを感じるつけ心地。Mサイズのワークマンは筆者の手のサイズにぴったりですが、ダイソーの方は指先5mmほど余りました。

　動かしてみると違いがはっきり！手を握ったり、閉じたりするとワークマンは生地が柔らかく動きやすい、無音。ダイソーはゴム手袋をはめているような感触。また、ゴム特有のペタペタという音がします。

　これは、加工ゴムの素材に違いがありそう。ワークマンの素材はナイロン100%で、すべり止め部分はポリウレタンです。ダイソーの素材はポリエステル100%で、すべり止め部分はニトリルゴムと記載がありました。

　手の動きやすさへの影響が大きいのは、手のひらの全面に付いているすべり止めのようです。ワークマンはポリウレタン、ダイソーはニトリルゴムを使っています。

ポリウレタン・・・柔軟性や弾力性がありフィット感、摩擦に強い、通気性に優れている
ニトリルゴム・・・強度が強く、耐久性がある、引っ張りや突き刺しにも強い

　ワークマンは、着け心地はやわらかいものの、枝や先が尖ったガラスなどには弱そう。ダイソーは、着け心地はイマイチですが厚めのゴムで守られている安心感はありますね。

◆もっと詳しくみてみる

　手のひらのつくりをみてみると、ワークマンは指先部分が厚めになっています。特に力が入りやすく、土に触れやすい指先が強化されているのは嬉しいですね。一方のダイソーはシンプルに手のひら全体がゴムで覆われています。水を一滴も通さない安心感があります。

　次に、手の甲側もしっかり比べてみましょう。ワークマンは指先からナックル部分まではポリウレタン、手首付近がナイロン素材です。ダイソーは、指の先端部分までは滑り止めのニトリルゴムがかかっていて、甲の部分はポリエステル素材です。

　ナイロンは、吸水性があって乾燥もしやすい、収縮性に優れていて軽いが紫外線に弱い素材。ポリエステルは、吸水性は低く乾きやすい、縮みにくい素材で紫外線に強いそう。

　ワークマンは着用した時のストレスがないようナイロンを使っていますが、ナックル部分までしっかりとポリウレタンを配合しています。手袋の中に土が入らないように、さすが「匠の手」というところでしょうか。

ダイソーの方は「ガーデニングをもっと楽しく」と商品記載があるように、すぐに乾いて紫外線にも強い。耐久性や取り扱いやすさに期待できそうです！

◆土いじりをして検証！

　家の前の花壇で土いじりをしてみました。土はちょうど湿っていて、手袋を使わないと爪の中が真っ黒になってしまいそうな状態。手袋を試すのにぴったりです。

　どこから入ったのか、家の前の花壇には小さいガラスやプラスチックの破片などが土に混じっています。そんな時には、軍手ではなくしっかり「土をいじる専用」の手袋を使うのがいいですよね。