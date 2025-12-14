【リーグワン】海外挑戦のワーナー・ディアンズ「帰ってきたら成長を東芝で生かす」惜別のあいさつ
◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節 BL東京0―46埼玉（2025年12月14日 東京・味の素スタジアム）
2連覇中の王者・BL東京は、昨季4位の埼玉に0―46（前半0―33）で敗れて黒星発進となった。
試合後には、昨季BL東京の連覇に貢献したLOワーナー・ディアンズ（23）が登場。3万人以上のファンが集まったホーム開幕戦で惜別のあいさつを行った。南半球最高峰リーグであるスーパーラグビー・パシフィックのハリケーンズへの期限付き移籍が決まっており、近日中に日本を離れる予定。「シンプルにすごい楽しみにしています。新しいラグビーを経験して自分のキャリアにできるのを楽しみにしています」と抱負を述べた。
スーパーラグビー・パシフィックは来年2月に開幕し、5月末まで行われる。ディアンズは1シーズン限りの海外挑戦で、2026―27シーズンは日本に戻ってBL東京でプレーする予定。「帰ってきたら絶対に自分の成長を東芝で生かして、日本代表でもプレーできたらいいなと思っています」と強くなって帰ってくることを誓った。