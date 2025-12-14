年に1回、健康診断を受ける人は多いと思います。健康診断では多くの場合、開始10時間ほど前から食事が制限されます。水やお茶以外は口にできないことになっていますが、中には、食事制限をすることなく健診を受けにくる人もいるようです。食事制限をせずに健診を受けた場合、どのような問題が生じる可能性があるのでしょうか。なぜ10時間前なのかや、食事制限を守らなかったときのデメリットについて、eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんが解説します。

高血圧が見逃される可能性も

食事制限をするかしないかは、血液検査の結果に影響を与えます。血液検査で、空腹時と食後で差が出るのは血糖値と中性脂肪です。10時間も食事制限をしないといけないのは、通常、血糖値は食後2時間程度で空腹時と同程度に戻りますが、中性脂肪は、最低でも食後10時間は経過しないと元に戻らないためです。

健康診断での正常範囲は空腹時の状態で設定されており、食事をした後の状態では、異常値と判定されることがあります。血圧は食後に下がりやすくなるため、食事制限を守らずに健康診断を受けると、高血圧が見逃される可能性もあります。

また、胃カメラや胃透視（バリウム検査）では、食事したものが胃に残っていると正しく検査できないため、食事制限は必須です。腹部超音波は食後だと、胆のう収縮が起こり、胆のうが正しく見えない可能性があること、腸内ガスが多くなり肝臓や膵臓も見えにくくなることがよくあります。

このように健診前の食事制限を守れなかった場合、先述のように異常値となる可能性がありますが、そうなることを本人が了承すれば、一部のケースを除き、健診を受けることはできます。つまりは、自己責任です。

食事制限を守っていない人が健診を受ける場合、健診開始のどれくらい前に飲食をし、何を食べたかを細かく聞かれたり、別の用紙に記入したりしています。これは、たとえ食事制限をしていなかったとしても、食事制限をした人に近い状態で健診を受けられるかどうかを見極めるためです。例えば、血糖値や中性脂肪にも影響しない食事を取っていた場合、血液検査で異常が出る可能性は低くなるため、通常通り健診を受けられると判断されます。

ただし、もし食事制限を守らず、健診で異常値が出た場合、再検査となります。「食事制限をしなかったから異常値になった」というような言い訳で、結果が甘めに評価されるようなことはありません。後日に医師の診察を受けて、食後の数値として許容範囲内である場合は再検査なしでも大丈夫な場合もあります。

なお、生命保険に加入するための健康診断や職場に入る前の健康診断では、なるべく異常値がないことが求められていると思います。そのため、食事制限をしていない場合、異常値となる可能性があり、健診を別の日にすることがあります。また、胃カメラや胃透視、腹部超音波検査では正確に検査できないため、それらの検査だけ別の日にすることがあるので、注意が必要です。

食事制限をしなかった人は、きちんとした人よりも異常値になるリスクを負います。食事制限をすることで、現在の体の正確な状態を知ることができるとポジティブに考え、可能な限り食事制限を厳守して、健康診断を受けるべきです。