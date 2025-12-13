¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊ»á¤¬»ØÆî¡ª¡Ø¡ÚÏ·´ã¡¦Èô²ã¾É¤Î¼£¤·Êý¡Û¼ê¤ò¤â¤ó¤À¤é¡¢»ëÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹õ¤¤±Æ¤â´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤¿ÊýË¡¡Ù
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¡¢¡Ø¡ÚÏ·´ã¡¦Èô²ã¾É¤Î¼£¤·Êý¡Û¼ê¤ò¤â¤ó¤À¤é¡¢»ëÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹õ¤¤±Æ¤â´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤¿ÊýË¡¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò²¡¤¹¤³¤È¤ÇÏ·´ã¤äÈô²ã¾É¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²»ÇÊ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤ÈÏ·´ã¤¬¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤ÈÈô²ã¾É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤ò»î¤·¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÏ·´ã¶À¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÈô²ã¾É¤Î¹õ¤¤±Æ¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êó¹ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¿¼Í¶è¤Ï3¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤ÎÄÞ¤ÎÏÆ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢º¸¼ê¤Ï±¦ÌÜ¡¢±¦¼ê¤Ïº¸ÌÜ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¡¤·Êý¤Ï¡¢È¿ÂÐ¤Î¼ê¤Î¿Æ»Ø¤ÎÄÞ¤Î²£¤Î¹Å¤¤ÉôÊ¬¤ò»È¤¤¡¢»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ7ÉÃ´Ö²¡¤¹¡£¤³¤ì¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖðôÄÇ¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¼ó¤«¤é¤Ï»ë¿À·Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ðôÄÇ¤ÎÏÄ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È²»ÇÊ»á¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£¾ì½ê¤ÏÎ¾¼ê¤Î¿Æ»Ø¤ÎÄÞ¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤Î³°Â¦¤Ç¤¢¤ë¡£È¿ÂÐ¤Î¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤Ç¿Æ»Ø¤ÎÆâÂ¦¤ò»Ù¤¨¡¢¿Æ»Ø¤Î²£¤Î¹Å¤¤ÉôÊ¬¤ò»È¤Ã¤Æ³°Â¦¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ7ÉÃ´Ö¡¢3²ó²¡¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö´ÎÂ¡¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìÍÎ°å³Ø¤Ç¤ÏÌÜ¤È´ÎÂ¡¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢´ÎÂ¡¤ÎÈè¤ì¤¬ÌÜ¤ÎÉÔÄ´¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ¿¼Í¶è¤Ï±¦¼ê¤Î¤ß¤ËÂ¸ºß¤·¡¢Ìô»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤«¤é²¼¤Ë¤ª¤í¤·¤¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¹ü¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£È¿ÂÐ¤Î¼ê¤Î¿Æ»Ø¤Î³Ñ¤òÅö¤Æ¡¢²¡¤µ¤ì¤ëÊý¤Î¼ê¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¬¤é°µ¤ò¤«¤±¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç7ÉÃ´Ö¥ー¥×¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤â3²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç²»ÇÊ»á¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤Ï²¡¤»¤Ð²¡¤¹¤Û¤É²þÁ±¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤éÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¼ê¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¤Ë¤Ä¤7ÉÃ´Ö¤ò3²ó¤«¤é5²ó¡¢¤³¤ì¤ò1Æü¤Ë3²ó¤«¤é5²ó¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¡¤·¤¿¸å¤Ï¿åÊ¬¤òÀÝ¼è¤·¡¢Ï·ÇÑÊª¤òÎ®¤¹¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÈô²ã¾É¤ËÇº¤àÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¼êË¡¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ¤Ç¤¹^_^¤¿¤Ã¤¿£·ÉÃ¡ªÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¡ª¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î·ò¹¯Ë¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¡¼¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¡¼¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µµ¤¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ù