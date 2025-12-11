【ヒロアカ FINAL SEASON】第11話「僕のヒーローアカデミア」先行場面カット公開！
10月4日（土）より放送開始となる、TVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。第11話（通算170話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
2016年4月の第1期初回放送から9年8カ月、通算8シーズンを数えるTVアニメシリーズが、12月13日に放送となるFINAL SEASON第11話（No.170）「僕のヒーローアカデミア」をもって ”最終回” を迎える。その放送に向けて、先行場面カットと、30秒予告編が公開となった。
＜第11話（通算170話）「僕のヒーローアカデミア」＞
デクがオール・フォー・ワンを打ち破り、その姿から、人々に「何かせずにはいられない」そんな気持ちをもたらしたあの日から8年--。これは僕たちが最高のヒーローになった物語。そして……。
先週放送の第10話（No.169）「笑顔が好きな女の子」では、敵＜ヴィラン＞との戦いから社会が復興を目指し前向きになっていく中、麗日お茶子が真正面から向き合い、そして自身の命をもって彼女を救ったトガヒミコへの想いと、内に抱える傷みを、緑谷出久 ”デク” とクラスメイトたちが一緒に受け止める感動的な姿が描かれた。
そしてこの最終回では、彼らの卒業までの日々、卒業式、そしてその後日譚が綴られていく。はたして、どんな結末を迎えるのか。
遂に最終回を迎えるTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は、12月13日（土）夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送！(※一部地域を除く)
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
