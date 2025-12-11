この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが語る「注意の頻度を減らして愛情を届けよう」【暴言・暴力改善の秘訣】

「【実例紹介】子供の暴言暴力が減った理由はコレ！親が絶対にやめるべき〇〇とは？」と題した最新動画が話題だ。登場したのは、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏。道山氏は動画冒頭で、「お子さんの暴言や暴力に悩んでいませんか？」と呼びかけ、親として知っておくべきメカニズムと、実際に改善した体験談を交えながら解説した。



今回は、実際に小学校2年生の息子さんを持つ“岡田さん”の事例を紹介。息子が親からの叱責などに反発し、暴言や暴力が頻発していたという。ところが、道山氏のオンラインプログラムへの参加をきっかけに、「親子関係が改善し、お子さんの暴言や暴力もかなり減った」と劇的な変化が現れたのだ。



成功のポイントは三つ。第一に「注意の頻度を減らす」。道山氏は「注意しすぎると過干渉となり、子供はよりイライラしやすくなります」と強調。代わりに「子供の気持ちを受け止め、認める言い方に変える」ことで関係改善につながったという。また、第二に「少しでもできたことを褒める」を実践。評価基準を下げ、挑戦や努力そのものを称える姿勢で親子の信頼感を高めた。さらに、第三のポイントとして「好きな動画を一緒に見たり、ゲームをしたり」することで、共通の話題が生まれ、子供の「親が理解してくれる」という実感が関係性の向上につながったそうだ。



道山氏は「暴言や暴力は、愛情バロメータの低下や、自己否定されること、イライラの解消法を知らないことが大きな要因」と解説。すなわち、日常的に愛情をしっかり届け、「人格否定ではなく行動を注意する」こと、そして「イライラした時の具体的な対処法を一緒に考えてあげる」ことが重要なのだと語った。「注意することそのものが悪いわけではない。大事なのは『注意の仕方』と『タイミング』。落ち着いた後で伝えることが効果的」ともアドバイスしている。



動画の締めくくりとして、道山氏は「どんな子供でも必ず変われる。『愛情バルメーター』の上げ方は無料の講座でも学べます」と述べ、「親のかかわり方次第で暴言や暴力はぐんぐん減らせます」と力強くメッセージを送った。