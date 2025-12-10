【メジャーリーグ通信】

【鈴村裕輔氏コラム】WBCの日本独占放送の裏にNetflixのしたたかな戦略

ロジャース・コミュニケーションズ（RCI）のスポーツ界での取り組みが活発だ。

例えば、米国4大プロスポーツの一つであるNHLとは、2037-38年シーズンまでのカナダにおける独占放映権を含む戦略的パートナーシップ契約を結んでいる。

スポーツ関連の売り上げは本業である通信事業の4分の1と少ない。しかし、放送事業を含めた総合エンターテインメント企業を目指すRCIにとって、カナダの国民的競技であるアイスホッケーの最高峰NHLとの関係の深化は、自社の存在感を高めるためにも有効な手段である。今年7月にNHLの古豪トロント・メイプルリーフスを経営するメイプルリーフ・スポーツ・アンド・エンターテインメント（MLSE）を買収して筆頭株式となり、26年中にMLSEの全株式取得を目指しているのも、こうした経営戦略を反映している。

一方、2000年以来RCIが所有しているのがブルージェイズである。モントリオール・エクスポズが04年でワシントンに移転したことで、ブルージェイズは米国以外では唯一の大リーグ球団となった。RCIの最高経営責任者であるトニー・スタッフィエリが「自社のブランド力の向上、視聴者へのケーブルテレビやサービスの訴求力という点で、相乗効果は明らか」と指摘するように、ブルージェイズは同社のスポーツ事業の中核をなしている。

例えば、RCIが保有するケーブルテレビ局スポーツネットでは、ブルージェイズの試合の際にRCIと携帯電話の契約を結んでいる利用者に製品の案内などを送っている。

あるいは、スプリングトレーニングを行うフロリダ州ダニーデンに大リーグ随一ともいわれるトレーニング施設プレーヤー・ディベロップメント・コンプレックスを建設したり、22年から24年にかけて本拠地ロジャースセンターの大規模改修を行い、従来の多目的施設から野球場での利用を主とする施設へと様変わりしたことなどは、RCIのブルージェイズの経営にかける意欲の高さを示す。これに加えて、ウラジミール・ゲレロ・ジュニア（26）と39年までの14年契約を結び、今オフはディラン・シーズ（29）を7年2億1000万ドルの大型契約で迎えるなど、選手層の拡充にも余念がない。

ブルージェイズの試合の放映権はスポーツネットが取得している。そのため、RCIにとってブルージェイズを強化することは興味や関心を持つ人々の数を増やし、中継の視聴者数や視聴率の向上によって今後の放映権料を引き上げるための第一歩となる。

手堅い資金力を背景としたRCIの施策の今後が注目される。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）