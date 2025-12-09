プリンセス天功が日本各地に埋めた埋蔵金を探すため“秋山アベンジャーズ”達が超能力を使って探索を開始。まさかの展開に、スタジオで悲鳴が巻き起こった。

【映像】プリンセス天功、埋蔵金を埋めた場所の写真

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

超常現象研究家・秋山眞人の「日本を救う超能力者を育てたい」という言葉を受け、番組では国家レベルの超能力者を育成する特別企画『秋山眞人のプロジェクトE』を始動。超能力開発合宿の最後には最終オーディションが行われ、12人の中から秋山が日本を救えると見込んだ『ピン芸人・ロキ、グラビアアイドル・澄田綾乃、女優・山本かりん、ソチ五輪代表・高橋成美、芸人・一瀬』の5人が“秋山アベンジャーズ”に選ばれた。

10月某日、まだ何も知らない秋山アベンジャーズは呼び出されプリンセス天功と初対面。「超能力で私の埋蔵金を当ててもらう。22年前から日本全国で6ヶ所、1ヶ所20億以上なんだけど…」と、プリンセス天功の口からプロジェクトの内容を聞かされた。ロキが「その1ヶ所を当てたら、その20億円は僕たちの…？」と尋ねると「もちろん」と不敵な笑みを浮かべるプリンセス天功。秋山アベンジャーズたちは歓声をあげ、一瀬は「ワンピースとやってること一緒なんですよ！」とツッコミを入れた。

その後、埋蔵金を埋めた際に撮影した写真を2枚見せてもらう秋山アベンジャーズ達。さらに、プリンセス天功の脳内を読み取って埋蔵金の場所を探っていくこととなった。まずは埋めた場所の都道府県の形をイメージして掌を差し出してもらい、それをテレパシーで受け取る秋山アベンジャーズ達。『さくらんぼ』『馬』『大』など、プリンセス天功から吸い上げたキーワードを元に、後日埋蔵金があると導き出した場所を訪れた。

「手に県の形を思い浮かべてもらった時に、圧倒的に滋賀県っぽくて…」と、高橋が訪れたのは滋賀県の蓬莱山。ダウジングで場所を絞り込む際、振り子が右回りに大きく指示したのがその場所だった。さらに現地でもダウジングを用いて詳しい場所を探索。埋めた際の写真と照らし合わせ、大きな石がある場所が怪しいのではないかと狙いを定めた。

澄田は福井県勝山市を訪れ、『大』というキーワードに導かれ大師山清大寺へ。振り子で場所に目星をつけ、清大寺の裏に埋蔵金があるのではないかとプリンセス天功に尋ねることに決めた。

一瀬がやって来たのは三重県。こちらも『大』というキーワードを元に大杉谷に入山した。しかし、巨額の富を埋められるような場所は見当たらず瞑想を開始。『大杉』という場所を訪れ「このロケーションが埋めたくなる感じがするんですよね」と予想を立てた。

そして山本が訪れたのは富山県の北アルプス（白倉山）。「すごくイメージしてるのがこんな感じです」と目星をつけ、振り子で場所を絞り込んだ。

最後にロキがやって来たのは山梨県の南アルプス。富士五湖を超えた辺りへやって来た。まずは高台を訪れ、瞑想するロキ。山の波動を読み取り、埋蔵金を探し始めた。そしてロキが辿り着いたのが、甘利山麓にある武田八幡宮。ロキは山梨県の甘利山に埋蔵金があるのではないかと予測した。

5人の探索結果を踏まえ、スタジオでは「5人が辿り着いた場所に埋蔵金はありますか？」とプリンセス天功に質問。するとプリンセス天功は「すごくショックなことがあったんですけれども…」と前置きし「7個目を埋めようとしていた場所が当たっていた…」と発表した。スタジオの一同は「えええ！？」「やばっ」と驚愕。「それ、考えてるの伝わっちゃったんじゃない！？」とサーヤ（ラランド）はツッコミを入れ、プリンセス天功も「そこは埋めれないなと思いました」と驚きの表情を浮かべていた。