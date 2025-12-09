【ディズニーストア】『ファンタジア』公開85周年を記念した特別なコレクションが登場！
ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』公開85周年を記念したコレクションが、ディズニーストア店舗で12月12日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して12月9日（火）より順次発売される。
＞＞＞『ファンタジア』公開80周年記念コレクションをチェック！（写真6点）
ディズニーストアから、『ファンタジア』公開85周年を記念した新コレクションが登場する。
「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスをはじめ、作品に登場するユニークなキャラクターをモチーフにしたアニバーサリーならではのラインナップとなっている。
公開当時のポスターを彷彿させるレトロな彩色に、ブルーやピンクのハイライトが輝くアートを用いたデザインにも注目だ。
ミッキーのぬいぐるみは、自立するだけでなく手足などを動かせる仕様のため、作中シーンを再現して楽しめる。
ぬいぐるみキーチェーンは、ミッキーに加え、ホウキやペガサス、ヒヤシンス・ヒッポ、ミラ・ユパノーバなど、作中のさまざまなキャラクターもラインナップ。
さらに、ミッキーの衣装をモチーフにした着るブランケットやルームシューズ、ホウキが運ぶバケツをイメージしたマルチポシェットなど、『ファンタジア』の世界観を楽しめるファッションアイテムも展開する。
そのほか、シークレットコレクションからはフィギュアと巾着が登場。巾着は、作品にまつわるモチーフやキャラクター、85周年のロゴをプリントしたアニバーサリーデザインだ。
（C） Disney
