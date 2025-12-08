¤æ¤¿¤Ü¤óÆþ±¡ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡¡¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢Ãæ±ûÀþÄ¶¤¨¤¿¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×Áê¼ê¤Ï¹ß¼Ö¤»¤º¶Ã¤
¡¡¡ÖÀÄÇ¯³×Ì¿²È¡×²þ¤á¡ÖËÁ¸±²È¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê16¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Æþ±¡¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢ÂÎÃæ¤ËÊñÂÓ¤Ê¤É¤ò¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¿Í¿È»ö¸Î¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï12·î6Æü¤ÎÄ«¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡ÖË¡ÄêÂ®ÅÙ¤ò¼é¤Ã¤Æµ¢ÂðÃæ¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤è¤±¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡Ö3ÉÃ´Ö¤°¤é¤¤°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤¬¤Õ¤é¤Õ¤é¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤³¤º¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Ç·Ù»¡¡¢¿Æ¤ËÏ¢Íí¤·¡¢µßµÞ¼Ö¤â¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ï¡ÖÁ´¿È¤¬ÄË¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤âÇÑ¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿©»ö¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÇÉáÄÌ¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤³¤È¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶²ÉÝ¿´¤ò±£¤»¤º¡£Áê¼ê¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤â¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â¡Ö¤½¤Î¾×ÆÍ¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢Ç¾¤ß¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ê¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¿²¤Æ¤ë»þ¤â¤½¤ì¤¬¥ê¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¤Èµ¯¤¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¿²¤è¤¦¤Ë¤â¿²¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤¦¤¹¤´¤¯ËÍ¼«¿È¥È¥é¥¦¥Þ¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢12·î12Æü¤Î¼«¿È¤Î17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÂà±¡¤·¤¿¤¤¡¢¤È´õË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤Í¡¢»à¤Ê¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»à¤Ê¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤ÄË¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯²óÉü¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£