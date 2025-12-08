°¦¤·¤¤Ì¼¤ò¥À¥·¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×...¼¹Ù¹¤Ë¼«Çò¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÄñ¹³¤Î»Ù¤¨¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï
¡ØÇò¤¤¹éÌä¡ÙÏ¢ºÜÂè64²ó
Ê¹¤¼ê¡§¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¡¢¸ì¤ê¼ê¡§¥»¥Ç¥£¥¨¡¼¡¦¥â¥é¥Ç¥£
¥»¥Ç¥£¥¨¡¼¡¦¥â¥é¥Ç¥£¡Ê1960Ç¯¥Æ¥Ø¥é¥óÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë2²óÂáÊá¤µ¤ì¡¢·ºÌ³½ê¤Ç²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¡£
2²óÌÜ¤ÎÂáÊá¡¢¼áÊü¸å¤Ë·ëº§¤·¡¢¥ä¥µ¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Ì¼¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£À¯¼£ÈÈ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏºÆ¤Ó2011Ç¯5·î1Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê209Åï¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¥Æ¥Ø¥é¥ó³×Ì¿ºÛÈ½½êÂè28»ÙÉô¤Ë¡Ö¥â¥Ï¥ì¥Ù¡×¤È¡ÖÈ¿ÂÎÀ©ÁÈ¿¥¤È´Ø·¸¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦È½·è¤ò²¼¤µ¤ì¡¢10Ç¯¤Î¶Ø¸Ç·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¥»¥Ç¥£¥¨¡¼¤Ï7¥õ·î¸å¤Ë°ìÈÌË¼¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢5Ç¯¤Î·º´ü¤ò¶Ð¤á¤¿¤Î¤Á¡¢2016Ç¯12·î23Æü¤Ë¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¤è¤ê¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯¡¢ÄµÊó¼£°Â¾Ê¤ÏºÆ¤ÓÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÉ×¡¢¥á¥Ç¥£¡¦¥«¥ï¥¹¡¦¥»¥Õ¥¡¥È¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
×ø³å¤ËËþ¤Á¤¿¿ÒÌä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀº¿À¤¬ÍÉ¤é¤°
--¿ÒÌä¤Î¸·¤·¤µ¤ÈÆÈË¼¤Î²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼«ÇòÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬É×¤È¡¢ÆÃ¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¼¤ò¶¼¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£×ø³å¤ËËþ¤Á¤¿¿ÒÌä¤«¤éË¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¼ü¿ÍÃç´Ö¤Î¥Õ¥¡¥é¥ó¤È¥Ì¡¼¥·¥ó¤¬¡¢»ä¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬´í¤¦¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¿ÒÌä´±¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á9¿ÍÁ´°÷¡¢¼«Çò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£²¿Æü¤«Çº¤ó¤ÀËö¤Î¤¢¤ëÌë¡¢¿ÒÌä¤È¹´¶Ø¤Î¾õ¶·¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¼«ÇòÆ°²è¤ò»£¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
»£±Æ¤ÎÆü»þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ë¼¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÄ«4»þ¤Þ¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥é¥ó¤È¥Ì¡¼¥·¥ó¤Ë¡¢µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¼«Çò¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¿ÒÌä´±¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ïµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ºÌ³½êÄ¹¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤È¤¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Çò¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¿ÒÌä´±¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Íê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ÒÌä¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ÒÌä´±¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¡£¥ä¥µ¥Þ¥ó¤ò¶¼¤·¤Î¥Í¥¿¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬´¶¤¸¤¿¶ì¤·¤ß¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÂáÊá¤È°ã¤¤¡¢Ì¼¤ÎÂ¸ºß¤¬»ä¤ÎÎ©¾ì¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ò¤È¤¿¤Ó¼«Çò¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤ËÉÔ¶þ¤Î²Ð¤¬Åô¤Ã¤¿¡£¤â¤¦²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£¿ÒÌä´±¤Ë¤¤¤¯¤é¶¼¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¤È¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
--¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄñ¹³¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾å¤ÎÀ¤Âå¤¬¼õ¤±¤¿¶ì¤·¤ß¤ò¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤¿¤Á¤ò»×¤Ã¤¿¡£¥¯¥ë¥¢¡¼¥ó¤òÆÉ¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ëÍýÁÛ¤È¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊì¿Æ¤ò»×¤Ã¤¿¡£
ËèÄ«¡¢±¿Æ°¤·¤¿¡£ÆÈË¼¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎË¼¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¼¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£ËÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Ê¹¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£ÆÈË¼¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î¤È¤¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÃ¤ËÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆ±Ë¼¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸«¤¿¤¤¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Þ¤ë¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤ò¸«¤¿¤éµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×
--¤¢¤Ê¤¿¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª¾î¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂáÊá¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÆÈË¼¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÌ¼¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡¢Êì¿Æ¤Ê¤éÅöÁ³¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡¢¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¡£Èá¤·¤¯¤Æ¿´¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£¿ÀÍÍ¤ËËä¤á¹ç¤ï¤»¤Îµ¡²ñ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¥ä¥µ¥Þ¥ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Î¤ÏÂáÊá¤«¤é3¥õ·î¸å¡£Ì¼¤Ï´é¤ò¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤¢¤Î»Ò¤Î´é¤ò¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È·«¤êÊÖ¤·¸À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ´é¤ò¾å¤²¤Æ»ä¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ì¼¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤ò¸«¤¿¤éµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Û¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¤Ò¤É¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤È¤¤Î¹´¶Ø¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î2²ó¤Î·Ð¸³¤È¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¡¢Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ì¼¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ÍÏ»»þÃæ¤½¤ì¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
--ÆÈË¼¤Î±ÒÀ¸¾õÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤¬°½¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éþ¤òÀö¤¦¾ì½ê¤â¤Ê¤¯¡¢ÈéÉæÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥ï¡¼¼¼¤âÉÔ·é¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÀöºÞ¤òÇã¤Ã¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢ÁÝ½ü¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ÆÈË¼¤Î¤Ê¤«¤âÁÝ¤ÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²õ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥Û¥¦¥¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
1980Ç¯Âå¤Ï¡¢¼«Çò¤ò¤·¤í¤È¹éÌä¤µ¤ì¤¿¡£
2011Ç¯¤ÎÂáÊá¤Ç¤Ï¿ÈÂÎÅª¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¹éÌä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¹éÌä¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£Ã¯¤â²¿¤Î¾ðÊó¤â°ú¤¤À¤½¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢Ä´ºº¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë²¿¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Çò¤Î¤¿¤á¤Ë²æ¡¹¤ò¹´¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÝÌõ¡§À± ·°»Ò
