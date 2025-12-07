¡Ö»ä¤Ï·è¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¹©Æ£²ñ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óÈï¹ð¡Ê59¡Ë¤ÏÁ´ÌÌÈÝÇ§¡Ä¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¼ÒÄ¹¼Í»¦»ö·ï¤Î²ò·è¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¡È2¤Ä¤ÎÆæ¡É
¡Ö»ä¤Ï·è¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·è¤·¤Æ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¼ÒÄ¹¤ò¼Í»¦¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¹¬ÍºÈï¹ð¡Ê59¡Ë¡£´ã¶À¤Î¥«¥é¡¼¥ì¥ó¥º¤«¤é¥«¥ß¥½¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤ÌÜ¤¬ÇÁ¤¯¡£ÊÌ¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ç¤Ï¹©Æ£²ñ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î26Æü¡¢µþÅÔÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÏÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ËµÄ°¿Í¤ÏÆþÇ°¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢ÄîÆâ¤Ë¤ÏËÉÃÆ¤Î»ÅÀÚ¤êÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
»ö·ï¤Î²ò·è¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¡È2¤Ä¤ÎÆæ¡É¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§Tomoharu_photography/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È¡Ë
¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë²¦¾¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ÒÄ¹¡¢ÂçÅìÎ´¹Ô¤µ¤ó¡ÊÅö»þ72¡Ë¤¬2013Ç¯¤ËµþÅÔ»ÔÆâ¤Ç¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¹¬ÍºÈï¹ð¡Ê59¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤â´ÖÀÜ¾Úµò¤ÇÄ¾ÀÜ¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¡×
¡ÖÊ¡²¬¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ëÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦¹©Æ£²ñ·ÏÁÈ´´Éô¤Ç¡¢È¯À¸¤«¤é9Ç¯¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢ÉþÌòÃæ¤À¤Ã¤¿ÊÌ¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ç¤Ï¹©Æ£²ñ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ç¤ÏÈÝÇ§¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê»ÊË¡Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÂáÊá¡¦Î©·ï¤Î·è¤á¼ê¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÊª¾Ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤Ï¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì2ËÜ¤¬°äÎ±¤µ¤ì¡¢ÂÃ±Õ¤ÎDNA·¿¤¬Èï¹ð¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¡£ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î°ìÂæ¤«¤é¤Ï¼Í·â»ÄÞÖ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢¤â¤¦°ìÂæ¤ÎÅðÆñ¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÈï¹ð¤ÎÍÄÆëÀ÷¤¬½êÍ¤¹¤ëµ×Î±ÊÆ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤â´ÖÀÜ¾Úµò¤ÇÄ¾ÀÜ¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡»ö·ï²òÌÀ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ°µ¡¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÌÀ¤À¡£
¡Ö²¦¾¤ÎÁÏ¶È²È°ìÂ²¤Ï¶å½£¤ÎË¿·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ë250²¯±ß°Ê¾å¤Î¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¼è°ú¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÅì¤µ¤ó¤¬¼è°ú²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÉÔÌÀ¡£½Æ·â¤Î»Ø¼¨Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¸¡»¡Â¦¤ÎÎ©¾Ú¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÁêÅö¹â¤¤
¡¡¼Â¤Ï¡¢È¯À¸2Ç¯¸å¤ËDNA´ÕÄê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤«¤éÂáÊá¤Þ¤Ç¤Ë7Ç¯¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµþÅÔÉÜ·Ù¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÃå¼ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤äÆ°µ¡¡¢¤½¤ì¤Ë»Ø¼¨Ìò¤¬ÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸øÈ½°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¸¡»¡¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÇ¹â¸¡¤ä·Ù»¡Ä£¤ò´Þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯GO¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬22Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÁÜºº´´Éô¡Ë
¡¡¹©Æ£²ñ¤òÄ¹Ç¯ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¿Ê¡²¬¸©·Ù¤È¤ÎÏ¢·ÈÉÔÂ¤âÁÜºº¤òÆñ¹Ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµþÅÔÉÜ·Ù¤Ï¸½¾ì¤Î´Õ¼±¤Ê¤ÉÃÏÆ»¤ÊÁÜºº¤ÇÅÄÃæ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤¬¡¢¹©Æ£²ñ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¥ë¡¼¥È¤ÏÀÈ¼å¤ÇÁÈ¿¥Åª´ØÍ¿¤òÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤«¤é¤Ï¡Ø¾ðÊó¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£µþÅÔ¤¬¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÊÌ¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡Öµ¿¤ï¤·¤¤ÏÈï¹ð¿Í¤ÎÍø±×¤Ë¡×¤Î¸¶Â§¤¬Å°Äì¤µ¤ì¡¢Èï¹ð¤¬¤¿¤È¤¨Ë½ÎÏÃÄ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµºáÈ½·è¤¬½Ð¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£19Ç¯¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ç»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³·òÁÈÁÈÄ¹¤Ë¤âºòÇ¯¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤ÇÌµºá¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ö²¿¤¬Ìµºá¤ä¡¢¹©Æ£²ñ¤¬²¿¤ä¤Í¤ó¡£¤¦¤Á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤ò»¦¤·¤¿¤ó¤ä¡ª¡×
¡¡ºá¾õÇ§ÈÝ¤Î¸å¡¢°äÂ²½÷À¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬ÄîÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤ÎÎ©¾Ú¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÁêÅö¹â¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯10·î¤ÎÈ½·è¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£