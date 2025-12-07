インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容皮膚科で新型出生前診断（NIPT）も受けられる「青山ラジュボークリニック」の神奈川提携院と共同で調査した「男の子に付けたい名前」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年10月3日から同月23日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、「隼人（はやと）」と「蓮（れん）」が、それぞれ38票を獲得し、同率でランクインしました。「隼人」と回答した人からは、「力強いイメージがあるから」（50代男性）、「漢字の文字がかっこいい感じ」（40代女性）、「鳥のハヤブサの字が使われているから」（30代女性）といったコメントがあったということです。

「蓮」と回答した人からは、「誰でも発音しやすそうな名前だから」（30代女性）、「日本的だし、響きもよく、誠実でかっこいいというイメージがあるから」（40代男性）、「字体が好き」（60代女性）などの回答があったとのことです。

2位には、「翔（しょう・かける）」がランクイン。47票でした。「翔」という漢字には、空高く飛ぶ、飛び回るという意味があり、回答では「飛躍してほしい、羽ばたいてほしい思いがあるので」（50代男性）、「躍動感のある名前だから」（40代男性）、「響きがかっこいい」（50代女性）などのコメントが見られたということです。

そして、1位は「翔平（しょうへい）」で、98票獲得しました。米大リーグ「ロサンゼルス・ドジャース」の大谷翔平選手への強いリスペクトが感じられるコメントが多かったようで、回答者からは「今日本で一番有名な名前だからです」（40代男性）、「大谷選手のような素晴らしい人間性を持ってほしい」（30代女性）、「野球がうまくなりそうだから」（50代女性）といった回答が集まったとのことです。