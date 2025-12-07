大河ドラマ『べらぼう』では、生田斗真演じる一橋治済が“悪役”として描かれている。だが史料をたどると、治済は恐れられた陰謀家どころか、徳川家の血筋を掌握した“圧倒的勝者”だったことが見えてくる。治済はどのような人物だったのか、歴史ライターの小林明さんが読み解く──。

徳川治済の肖像（写真＝『改訂版 一橋徳川家名品図録』、茨城県立歴史館、2011／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■大河ドラマの「仇討ち作戦」はフィクション

NHK大河ドラマ『べらぼう』12月7日放送回で、ラスボス・一橋治済が意外な形で末路を迎えるのではないかとネットで話題になっている。

生田斗真さん扮する治済は邪魔な人間を片っ端から殺害するサイコパスで、しかも決して自分の手は汚さず手下の者に命じ、横浜流星さん演じる主人公・蔦屋重三郎らを窮地に追いやってきた。その人物がついに退場のときを迎えると予想されている。

しかし、これは演出上のフィクション・設定であり、史実では、治済は何の制裁も受けていない。

12月7日放送回の舞台は東洲斎写楽が活動していた寛政6〜7（1794〜95）年正月頃だが、この時期の治済の動向を一橋家の記録史料『新稿 一橋徳川家記』で見ていくと、ドラマとはまったく異なる。主だったものを抜粋しよう。

［寛政6年／44歳］

・3月18日／11代将軍家斉が一橋家（家斉にとっては実家）の外の空き地で遊行し、その後、田安家に立ち寄る際、治済も同行。田安家で家斉が槍術を披露するのを見学した。 ・5月29日／江戸城に登城。このとき、治済が途中まで笠を被っていたと「聞いた者がいた」と記されている。 ・10月19日／駒場で乗馬を行う。 ［寛政7年／45歳］

・1月15日／治済の生母が70歳を迎える賀を祝う（生母は文化7［1810］年まで存命）。

治済は江戸で変わりなく暮らしている。以後も18歳で夭折した子・治国の法会を営む（4月8日）、江戸城で催された能を見学（5月11日）と続く。

さらに四女・紀姫の細川家への輿入れの許可を受ける（6月23日）、家斉の長女・淑姫の紐解(ひもとき)（幼児が付け帯をとって初めて普通の帯を用いる儀式）に出席（11月5日）など、慶事や法要などで多忙だった様子がうかがえる。

ただし、寛政6年の記載は他の年に比べて少ないのも事実で、（記録はないが）体調を崩していた可能性は否定できない。

その後も健在で、文政10（1827）年まで生きた。『新稿 一橋徳川家記』では同年2月8日に「治済不例」（治済が病気）となり、17日には家斉が見舞ったが、20日の卯の刻（午前5〜7時）に息を引き取ったとある。享年77。当時にあっては長寿だった。人生を謳歌したと見て良いだろう。

「最樹院性体瑩徹大居士」の戒名を授かり、23日に東叡山寛永寺に葬られた。

寛政6年5月29日にわざわざ「笠を被っていた」と記されているのが興味深い。ドラマで顔を隠して暗躍する治済のキャラクターは、こうした記録をもとに創作されたのかもしれない。

■なぜ「影の実力者」になれたのか

治済は徳川御三卿・一橋家の第2代当主である。

御三卿とは8代将軍・吉宗が、自分の長子の血統断絶に備えて創設した田安・一橋・清水の三家を指す。吉宗次男・宗武(むねたけ)が田安家、四男・宗尹(むねただ)（治済の父）が一橋家、9代将軍・家重（吉宗の長男）の子・重好(しげよし)が清水家の始祖である。

将軍継嗣の序列は、‥聴蔵一橋→清水の順だった。

治済は、一橋の序列が田安より下に位置しているのに、不満があったといわれる。吉宗の次男（叔父）と四男（父）の“長幼の序”（年長者と年少者の間に横たわる序列）に、どれだけの差があるというのか、というわけだ。一橋と田安の血筋に優劣の確たる差など、あるはずがない――そう考え、「田安を追い落とす」との思惑を強めるようになっていった。

その謀議のパートナーが田沼意次だった。一橋家の家老は宝暦4（1754）年から意次の弟・意誠(おきのぶ)、安永7（1778）年に意誠の子・意到(おきむね)があとを継ぎ、両家の結びつきは強かった。

■田沼と企てた「田安の追い落とし」

治済と意次は、田安の後継を次々と他家へ養子に出す策を、実行に移す。田安六男・辰丸(たつまる)（のちの松平定国）が伊予松山藩へ、七男・賢丸(まさまる)（のちの松平定信）が陸奥白河藩へ、いずれも幕命という形で出された。田安は後継者を失っていった。

「執権（意次）より台命（将軍の命令）のようにあざむいていひければ、せんかたなく」

将軍の命令のようにいわれては、従うより他になかった――定信は回顧録『宇下人言(うげのひとこと)』に、悔しさをにじませている。

さらに田安の家督を継いだ長男の治察(はるあき)が安永3（1774）年、22歳で没し、田安は「明屋形(あきやかた)」（当主不在）となった。

これによって吉宗の長子直系が途絶えた場合、一橋が田安を追い越して将軍に“繰り上げ当選”する体制が完成した。

そして安永8（1779）年、10代将軍・家治の長男・家基が突然死去。家治も7年後に亡くなる。その結果、治済の子・豊千代に白羽の矢がたち、天明7（1787）年、15歳の将軍、第11代・徳川家斉が誕生する。

“繰り上げ”が実際に起きたのである。

■着実に進んだ徳川家の乗っ取り

家基の死には暗殺説も根強い。黒幕と噂されたのは田沼意次や治済だが、『べらぼう』では家基が爪を噛む癖を知っていた治済が、手袋に毒を仕込んで殺害を指示したと描かれた。

治済黒幕説が消えない理由は、一橋家から将軍が出たことによって治済・家斉父子の血脈が広がっていったからだ。幕府中枢は治済に支配され、あたかも一橋の「ひとり勝ち」という様相を呈した。「最も得した一橋様」こそ、暗殺の首謀者かもしれない――というわけだ。もちろん確証はなく、真相は薮の中である。

だが事実として「明屋敷」となっていた田安家は天明7（1787）年、治済の五男で家斉の異母弟にあたる斉匡(なりまさ)が相続し、一橋に乗っ取られてしまう。尾張・水戸の御三家は反発したが、治済によって捩じ込まれてしまった。すでに御三家より治済の方が力を持っていたと考えていい。

ちなみに天明7年は、前年に田沼意次が政治の表舞台から退き松平定信が老中首座に就いた年で、しかも老中就任の日は斉匡の田安相続と同じ6月19日である。定信は出自の田安を一橋の血筋が継ぐことに、忸怩(じくじ)たる思いがあったはずだが、治済に加担して御三家の説得に当たっている。

老中首座にしてやるから、田安の件は見すごしてほしい――治済と定信の間に、そんな裏取引があったと疑わざるを得ない。

それにしても、かつて田安を追い落とす際に標的とした賢丸こそ定信なのだから、まさに「昨日の敵は今日の友」。

一方、清水家も実子による相続がなく、寛政10（1798）年、家斉の子・敦之助が当主に収まり、その後も代々、家斉の子たちが後を継いでいく。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 東京・大手町にある一橋徳川家屋敷跡の石碑・案内板 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

撮影＝プレジデントオンライン編集部 一橋徳川家屋敷跡。現在は丸紅東京本社が入るビル（左手前）がある。奥にある神田橋方面まで一橋家の敷地だった - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■血統は、尾張、紀伊へ

治済の血統は御三家にも及んだ。尾張10代藩主・斉朝(なりとも)は家斉の弟の子、つまり治済の孫であり、以降も次々と一橋の血筋から養子を押しつけられた。これが禍根となって幕末、尾張は早々に徳川宗家を見限り、新政府軍に味方したといわれる。

紀州はもともと治済の祖父・吉宗を生んだ藩ゆえ、一橋との関係は強く、11代藩主・斉順(なりゆき)と12代斉彊(なりかつ)が家斉の子だ。さらに斉順の子・慶福(よしとみ)が改名して家茂(いえもち)となり、14代将軍に就く。彼らはすべて治済の血を引いている。

水戸だけが、治済の子孫を藩主とせず、独立独歩を貫いた。

こうして見ると、徳川の歴史は治済が変えてしまったともいえる。それほどこの御仁が後世に及ぼした影響は無視できない。

また、日本各地に家斉から「斉」の文字を賜った藩主も誕生した。代表的なのは福井藩15代藩主・松平斉善(なりさわ)。この人も治済の孫だ。他には川越藩・館林藩など。

有力外様大名にも「斉」の名を持つ藩主は多い。家斉の弟で福岡藩黒田家9代・斉隆(なりたか)、家斉の二十二男で徳島藩蜂須賀家の藩主となる斉裕(なりひろ)など、国持大名だけで10家以上を数える。むろん皆、治済の血を引いている。

子だくさんで知られる家斉による、主だった武家の“親戚化”といえるが、これさえも、もともとは治済が「一橋の血を拡散せよ」と指示した結果だったのではないかと、勘ぐりたくなる。

■松平定信を罷免し、権力基盤を固める

さて、松平定信が老中首座に就いた6年後、治済は定信更迭を画策し、寛政の改革は道半ばで頓挫した。定信を追い出したことによって、一橋の支配は盤石となった。

定信罷免の原因は「尊号一件」などが理由とされているが、治済・家斉父子と定信では、そもそも頭の中も生き方も違い過ぎる。贅沢な暮らしを好む治済、その遺伝子を色濃く受け継ぎ享楽家で「遊王」といわれた家斉は、倹約志向の定信とは価値観が根本的に異なり、決して相容れる存在ではなかっただろう。

治済の豪奢ぶりは『文恭公実録』に載っている（文恭公は家斉が没後に授かった法号）。この史料は文政6（1823）年に生まれた儒学者・五弓(ごきゅう)雪窓(せっそう)が著した家斉の伝記だが、治済についての記述もある。それによると治済は隠居後、江戸・向島に洗練された下屋敷を構え、その優雅な暮らしは町人の間で評判だったとある。

教育者でもあった五弓は大坂・江戸で学び、下総や福山で教鞭をとるなど、活動は全国に及んだ。立場上、あからさまに御三卿の治済を批判することは控えたかもしれないが、教え子には反感を持つ者もいただろう。それが後世の悪評につながった可能性はある。

■倹約から一転、放漫財政に

実際、一橋家のカネ回りの良さは尋常ではなかった。『新稿 一橋徳川家記』寛政9（1797）年6月1日の項に、その一端が記されている。

・幕府より紀姫の細川邸引っ越しのため5000両、度々焼失の手当てとして5000両を賜る。

治済四女の紀姫が細川家へ輿入れすることが決まったことは前述したが、いよいよ転居するにあたって5000両、さらに「度々焼失」した屋敷が細川なのか一橋なのか主語が曖昧でわかりかねるが、修繕費用として5000両を賜っている。

注目したいのは寛政9年6月1日という日付だ。実は蔦屋重三郎は、同年5月6日に死去している。そのわずか1カ月後、一橋は栄華を極める出来事といって良い、娘の婚礼準備でにぎわっていた。

治済と蔦重では、住んでいる世界の次元が違う――そのことを象徴している出来事だ。実質的な最高権力者である治済にとって、言葉は悪いが蔦重など鼻くそ程度の存在であり、名前も知らなかった可能性さえあるだろう。

■本当の勝者は「一橋治済」

寛政7年、幕府からの拝領金はさらに続く。

・閏7月7日 門の物見（の修繕）の入用金1645両。

・11月3日 斉敦(なりあつ)（治済三男、一橋家3代当主）の正室を京都の二条家から迎えるにあたり、婚礼費用や女中の手当てとして3432両。

この年だけで約1万5000両が一橋に投入されている。将軍の父の威光は圧倒的だった。

蔦重が生きた安永・天明・寛政期（1770年前後〜97年頃）、時代の勝者はまぎれもなく治済であり、その権勢は息子の家斉へと受け継がれた。そして家斉は将軍在位50年という異例の長期政権を築く。

徳川家斉像（写真＝徳川記念財団所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

思い浮かぶのは、この諺(ことわざ)だ。

「憎まれっ子 世に憚る」

一橋治済とはドラマで非道な悪役として描かれるだけのことはある、史実上でも稀に見る「憎まれっ子」だったのではないだろうか。

嫌われ者が幅をきかせるのは、昔も今も変わらない。

