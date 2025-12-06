石破茂前首相が１０月の退任後、毎週のように地元入りし、各地のイベントなどで「ならでは」の語りを披露する機会が増えている。

在任中を振り返る一方、高市政権への論評も控えめながら口にし、肝いりの政策が転換したことに複雑な思いをのぞかせる一幕も。本人の語録とともに有権者の声も集めた。（西海直也、久保田万葉）

ミャクミャクの印象

鳥取市で先月２２日に開いた国政報告会。退任後初の県内開催とあって、１年余りの在任中のことを約１時間にわたって語った。

「石破節」を利かせたのは、一般来場者が累計２５５７万人を超えた大阪・関西万博だ。

開幕前、いま一つの認知度だった公式キャラクター・ミャクミャクを最初に見たとき、「目がたくさんあり、あんな色の生き物がいるわけでもない。変なものがマスコットになった」との印象を抱いたと打ち明けた。

万博についても、「最初は乗り気でなかった。世論調査でも『関心がない』という人が多かった」。一方、３０歳代の娘２人の「ミャクミャクがかわいい」との言葉に、「ひょっとしたらいけるかも」と思い直したという。

「１９７０年の大阪万博が新しい日本を作った。今回も、万博に行った人が日本中を訪れてくれるようなものにしたかった」。来場者数は徐々に増え、「最終盤は入れないほどになった」と成功を強調した。

看板政策

在任中、看板政策の一つに掲げたのが防災庁の設立だ。

東日本大震災後、当時野党だった自民党政調会長として被災地を訪れた際の経験から、「防災庁のような専門の役所が必要と考えた。ライフワークといっても過言ではない」と強調。「世界有数の災害大国であるなら、世界一の防災態勢を作らないといけない。首相の時にやりたかった」と悔しさをのぞかせた。ただ、高市首相は「来年度の設立に向けて準備を加速する」と継承する考えを示している。

批判にじませ

８月には、事実上の減反政策を見直してコメの増産路線にかじを切る、と表明した。

先月２２日の国政報告会では「間違っていたとは全く思っていない。食料安全保障であり、この国の独立と平和のためだと固く信じている」と説明。鈴木農相は「需要に応じた生産」を掲げ、軌道修正する姿勢だが、「政策がどのように変わっていくか分からないが、その時さえ良ければいいという話ではない」とも述べ、現農政への批判をにじませた。

同じ日、倉吉市での報告会では公明党との連立解消にも言及。「決して正しいとは思っていない」と踏み込み、「自民党が進みすぎた時、『ちょっと待ちなさい』としてくれたのは公明党だ。つらい時、苦しい時に一緒にやってくれたことを忘れてはならない」とも発言した。

受け止め様々

国政報告会に参加した人たちはどう受け止めたのか。

倉吉の会場に出席した６０歳代の支援者は、コメ政策転換に関する発言について、「陰に隠れてこそこそせず、責任を持って堂々と発言している。辛口の意見も時には必要だ」と理解を示す。

ただ、別の６０歳代の出席者は「首相だった人の言葉は重みが違う。今の政権を支えるのが前首相の立場。『私はこう考えている、今の政権はだめだ』と公の場で批判するのはいかがなものか」と首をかしげる。

３０歳代の出席者も「首相経験者として『こうすればいいのでは』と言いたくなるのは分かるが、高市首相の政策に違和感があるなら、膝を突き合わせて話し合うべきでは」と話す。

先月３０日には、鳥取県倉吉市で開かれた農業祭に参加した。訪れた人たちと記念写真を撮ったり、屋台の料理を味わったりして１時間以上滞在。「また首相になってよ」と声をかけられる場面もあった。その後、八頭町に移動し、同町の特産品「花御所柿」が並ぶフェアに姿を見せた。