¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤¿£÷¡×ÍÛ¥¥ã¿ý»Î¤¬ÆÍÇ¡¡¢¥¤¥±¥á¥ó¿ý»Î¤ËÇ®»ëÀþ ÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤â¡Ö²µ½÷¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¡×¤È¡ÈÌÂ¼Â¶·¡É¤Î½Ö´Ö¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡°ì½Ö¡¢²¿¤«¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢12·î5Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ËU-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£»î¹çÃæ¡¢ÂÐÌÌ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥±¥á¥ó¿ý»Î¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¶·¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃçÎÓ¤¬¡Ö²µ½÷¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¡×¤ÇËÜÅÄ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë½Ö´Ö
¡¡Åì4¶É¡¢ÃçÎÓ¤Ï3ËüÅÀ»ý¤Á¤Î2ÃåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£13½äÌÜ¡¢¥É¥é¤¬1Ëç¤¢¤ë¤À¤±¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤È¸«¤Æ6¡¦9º÷ÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¤ÎËþ´Ó¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¤ÎÂÔ¤Á¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ2¿Í¤È¤â¥¢¥¬¤ì¤º¶É¤ÏºÇ½ªÈ×¡¢18½äÌÜ¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈËÜÅÄ¤Î¼ê¸µ¤ËÀÖ5Åû¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÇÅÀ¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íÃçÎÓ¤ËÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¤5Åû¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çº¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤¬¼Î¤ÆÇ×¤ËÇº¤ßÄ¹¹Í¤ËÄÀ¤à¤È¡¢¥«¥á¥é¤ÏËÜÅÄ¤ÈÃçÎÓ¤Î2¿Í¤ò¸ò¸ß¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Õ¤ËÃçÎÓ¤Ï²Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅÄ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ´é¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤·»ëÀþ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¼Â¶·¡¦¸Å¶¶¿ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ë¡ª¸«¤Æ¤ä¤¬¤ë¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö²µ½÷¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ÔÆ°¤È¼Â¶·¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤¿£÷¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²µ½÷ÎÓ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃçÎÓ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¡£º£²ó¡¢»ëÀþ¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¿ý»Î¡¦ËÜÅÄ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë¤ÏKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢Áê¼ê¤ò¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¾å¤«¤é¥µ¥ä¥«¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Î¡Ö²µ½÷¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âÄêÃå¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë