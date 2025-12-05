この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザーが語る“注意と見守り”の絶妙な境界線とは

YouTube動画「【反抗期の子供】どこまで注意するべきか？注意と見守りの境界線を完全解説！」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が反抗的な子供への接し方について独自の視点を語った。動画は、「中学に入ってから息子への反抗が強くなり、片付けなさいと言ってもやらず、注意すると『うるさい』と怒る」「どこまで注意し、どこから見守ればよいか分からない」といった視聴者のリアルな悩みに答える内容になっている。



道山氏は冒頭、「これは本当に多くの方が抱えている悩み」と共感を寄せつつ、「どこまで言うべきか、明確な基準があります」と断言。その基準が自身が提唱する『名称法』だと説き、「名称法とは【名】＝人に迷惑をかけること、【称】＝人を傷つけること、【法】＝法律やルールに違反すること。これらは必ず注意すべき」と述べた。「これらを見過ごすと、子供は社会性も善悪の判断も育たなくなる」と警鐘を鳴らす。



一方で、「宿題や片付けなど名称法に関係のないこと、例えば靴をそろえないなどは“順位を決めて、一番伝えたいことだけを絞る”」ようアドバイス。「あれこれ言うと『うるさい』と反発され、逆効果になる」と注意を促す。



さらに、子供に注意しても行動に移さない場合の理由について、「やり方が分からない場合は親が具体的に手伝う、対処法をシンプルにする」「めんどくさいという場合は“愛情バロメーター”が低いことが多いので、日頃から愛情が届いているか意識する」と補足。加えて「そもそも価値観が違い、本人が困るまでやる気にならないケースでは、無理に押し付けない方が良い」と独自の見解を示した。「最終的には、本人が困って初めて行動するようになるので、そこまで見守るのも一つ」と語りかけている。



最後に道山氏は「今回の内容を意識して、自分の中で優先順位を決め、子供と向き合ってみてほしい」と締めくくり、視聴者からの継続的な相談も受け付けていることを伝えて動画を結んだ。