教養YouTuberのすあし社長が運営するYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「【成長率5％は本当か？】中国が直面している大問題を解説します。」と題した動画を公開。中国政府が発表する経済成長率の信憑性に疑問を呈し、その裏に隠された3つの大きな問題点を解説した。



すあし社長氏はまず、中国政府が目標通りとする「実質GDP成長率5.0%」という公式発表を紹介。しかし、多くの独立系調査機関は「実態は2.5%程度」と分析しており、公式発表との間に大きな乖離があると指摘する。氏はこのズレを裏付けるデータとして、経済成長しているはずにもかかわらず、国の税収が前年比で「わずか0.7%しか増えていない」という事実を挙げる。これは、国内消費が冷え込み、企業が儲かっていない実態を示唆しているという。



では、なぜ成長率の数字だけが高いのか。すあし社長氏は、そのカラクリが「不動産不況の穴埋め」にあると解説する。中国政府は不動産市場の落ち込みをカバーするため、電気自動車、バッテリー、太陽光パネルといった「新三様」と呼ばれる分野に莫大な国家投資を集中。需要を度外視した過剰生産によって、見かけ上のGDPを押し上げていると分析した。



動画では、こうした歪な経済構造が引き起こす「3つの大問題」を深掘りしている。第一に「中国経済の限界」。ゼロコロナ政策の後遺症による企業倒産や、深刻な若者の失業問題に触れる。第二に「手抜きインフラの末路」。国家の威信をかけて建設された巨大インフラが、採算度外視のために維持費ばかりがかさむ「負の遺産」と化している実態を暴く。そして第三に「社会の空洞化」。経済的失敗が社会的な死に直結するセーフティーネット不在の社会では、富裕層やエリート層までもが国外へ脱出しており、「頭脳と資本の流出」が加速していると警鐘を鳴らした。



