”世界6位”の海洋国家、日本で起きている異変…知らぬ間に進む「歪んだ」国産魚の利用とは

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第1回

「世界三大漁場」の一つを持つ日本

日本は海に囲まれた島国であり、国土面積は約38万平方キロメートルと世界で61番目。ただし、領海に加えて海洋資源に対する主権的な権利を持つ排他的経済水域（EEZ）の面積を合わせると、約447万平方キロメートルにもなり、世界第6位に浮上する海洋国家だ。

EEZとは、海岸線から12カイリ（約22キロメートル）離れた領海の基線から、200カイリ（約370キロメートル）を超えない範囲で設定される水域で、沿岸国はEEZの天然資源に関する探査や開発、保全および管理に関する権利のほか、海洋環境の保護および保全、海洋の科学的調査などに関する管轄権を持っている。

広大なEEZのほか、日本周辺には北からの親潮（千島海流）やリマン海流といった「寒流」、これに対し、南から黒潮（日本海流）や対馬海流の「暖流」が交錯し、プランクトンなど魚に必要な栄養が流れ込む好漁場として、高いポテンシャルを持つ。

特に、三陸・金華山沖などの「北西太平洋海域」は、「北東大西洋海域」（アイスランド、イギリス、ノルウェー近海）や、「北西大西洋海域」（米国、カナダ東海岸）と並ぶ、世界三大漁場の一つに数えられ、豊富な魚介類が水揚げされることで知られている。

多くの魚が「非食用」扱いされている

こうした豊かな海の恩恵に与って、日本では古くから魚食が発展してきた。1万年以上も前の縄文時代の遺跡からは、魚の骨や貝殻が多く発掘されており、貴重な食料として魚介を獲って食べていたことがわかっている。

稲作の普及により米食が定着した室町時代からは、より多くの魚介類を利用しながら生活していたことをうかがわせる。これまで数百種もある魚介を寿司や天ぷら、焼き魚、煮魚など、地域ごとに多種多様な調理法で味わってきた。

世界有数の魚資源を有し、長きにわたって有効に活用してきた日本だが、ここへきて、漁業・魚食文化に黄信号が灯る事態に陥っている。国産魚の減少により、海外から魚を輸入するケースも増えた。だが、それ以前に、国産の魚の利用について、ゆがんだ面があることに気づく人は少ない。

知らぬうちに食べている輸入魚、さらには知らぬ間に、漁港から鮮魚店や飲食店ではなく、冷凍庫に入れられて海外へ輸出されたり、養殖魚を育てたり、天然魚を獲るための餌や、家畜の飼料になったりしている魚も少なくない。

本当はおいしく食べられるのに、多くの魚が「非食用」扱いされている。それでは漁業者は潤わない。そして魚食もどんどん衰退していく。このまま放っておけば、日本の漁業・魚食に将来はない。

『“世界一”の漁業大国から一変…日本の漁獲量が、ピーク時の「3分の1以下」にまで減少しているワケ』へ続く。

【国産の魚はどこへ消えたか？】

【目次】

第一章 減り続ける日本の魚

〇漁業生産、過去最低を更新中〇世界は増加傾向だが天然魚は頭打 〇日本漁業、水揚げ１位はマイワシ etc.

第二章 獲っても食べない国産魚

〇今の魚の自給率は半分近く 〇スーパーの台頭が魚離れの原因か 〇マグロやアジの開きも安さ重視 etc.

第三章 日本一の魚を食べない理由

〇マイワシが魚の餌ではもったいない 〇マイワシの流通阻む100グラムの壁 〇職人からも調理が敬遠される etc.

第四章 消費の主役は外国魚

〇伝統・郷土料理にもノルウェー産 〇ノルウェーに漁港がない理由 〇アフリカ諸国で人気、日本産のサバ etc.

第五章 秋の味覚はいつ復活するのか

〇豊漁には程遠い推定資源量 〇サンマ漁業関係者の苦境 〇マグロ漁やイカ漁へ挑戦 etc.

第六章 揺れ動く日本のマグロ事情

〇「大間まぐろ」がほかの追随を許さない理由とは 〇マグロ管理の甘さを露呈、国の対応急務 etc.

第七章 強化される内外のマグロ管理

〇日本周辺のマグロ、一時は最低水準に 〇流通の主役・普及品のメバチマグロ

第八章 マグロ人気に陰り・サーモンが台頭

〇当初は「日本では無理」と門前払い 〇回転寿司やスーパーのマグロはおいしいか etc.

第九章 おいしいマグロが食べたい！

〇冷凍マグロのおいしい解凍法とは 〇血合いには赤身の100倍のセレノネインが etc.

第十章 大衆魚の利用が水産業復権のカギ

〇獲れる魚を食べられるように 〇小サバのうまい食べ方とは？etc.

第十一章 漁師の減少を食い止めよう

〇10年前の３割減 〇各地で続々、女性漁師が誕生etc.

【つづきを読む】”世界一”の漁業大国から一変…日本の漁獲量が、ピーク時の「3分の1以下」にまで減少しているワケ