国民民主党の榛葉賀津也幹事長が28日、国会内で定例会見を行い、高市早苗首相の「そんなことより」発言について言及した。26日、立憲民主党の野田佳彦代表は、企業・団体献金を巡って国民民主と公明党が提出した法案に「賛成する」と発言し、高市氏に見解を求めた。ここで高市氏は「そんなことよりもぜひ、野田総理、定数の削減やりましょうよ」と話題を変える形で切り返していた。



高市氏の「そんなことより」発言に立民などから批判が起こっていることについて榛葉氏は「わたしは言葉尻を取るつもりはありません。発した一言で揚げ足を取るという政治はやるべきではないです」とコメント。「他党ですけども、野党ですけども、高市さんはそういう政治家ではないです」と一定の信頼感をにじませた。



続けて「ですから、そういう意図で言った言った言葉ではないと思いますから、全ての問題に真摯（しんし）に取り組むべきだと思います」と高市氏に向けてもメッセージを送った。



ここで「それよりも」と話題の方向性を変え「野田さんが急にわれわれの案に乗りますって。その方がびっくりしたね」と野田氏のスタンスに驚いたことを明かした。「首班指名を『（国民民主党の）玉木（雄一郎代表の名前を）書く』って言ってクリンチしたり…。自分たちは自分たちの案があるわけでしょ。それ貫けばいいじゃない」と突き放していた。



（よろず～ニュース編集部）