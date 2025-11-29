Ãù¶â100Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¿Í¤Ø¡£¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤¬½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£Ç¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï100Ëü±ßÃù¶â¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡×¤È·è°Õ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¿È¶á¤Ê¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ê£»¨¤ÊÃÎ¼±¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£°ÂÁ´¤Ë¤ª¶â¤ò¡Ö»È¤¦¾ì½ê¡×¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢Ãå¼Â¤ËÁý¤ä¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò¼«Æ°¤Çºî¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢100Ëü±ßÃù¶â¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç³Î¼Â¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î°Â¿´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¿®Íê´¶¤ÈÍøÊØÀ
Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ëÍ¹ÊØ¶É¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤°¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤·Ú¤µ¤¬¡¢ÃùÃß¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î°Â¿´´¶
ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÄÌ¾ïÃù¶â¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¾¦ÉÊ¤È¹ç»»¤·¤Æ¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸µËÜ³ä¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯Ãù¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¼«Æ°¤ÇÃù¤Þ¤ë¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤È¤Ï¡©
Ãù¶â¾å¼ê¤Ê¿Í¤¬É¬¤º¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÀè¼è¤êÃùÃß¡Ê¤µ¤¤É¤ê¤Á¤ç¤Á¤¯¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖµëÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢À¸³è¤Ë»È¤¦Á°¤Ë¤Þ¤ºÃù¶â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÃùÃß¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¼è¤êÃùÃß¤ò´°Á´¤Ë¼«Æ°²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§¡Û
Ëè·î·è¤Þ¤Ã¤¿³Û¤¬¡¢ÄÌ¾ïÃù¶â¤«¤éÄê´üÃù¶â¤Ø¼«Æ°¤Ç¿¶¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÑÎ©³Û¡Û
1000±ß¤«¤éÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹â³Û¤Ï¥à¥ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢1000±ß¤«¤é¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥à¥ê¤Ê¤¯Ãù¶â½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÑÎ©ÊýË¡¡¦´ü´Ö¡Û
°ìÈÌ·î¡ÊËè·î¡Ë¤ÈÆÃÊÌ·î¡ÊÇ¯6²ó°ÊÆâ¡Ë¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¡¢ºÇÄ¹6Ç¯´Ö¡¢ºÇ¹â108²ó¤Þ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ£Íø¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁý¤¨¤ë¡Û
3Ç¯°Ê¾åÍÂ¤±¤ì¤Ð¡ÖÈ¾Ç¯Ê£Íø¡×¤Ç¡¢ÍøÂ©¤¬ÍøÂ©¤ò¸Æ¤Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¡ÈÀã¤À¤ë¤Þ¸ú²Ì¡É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×
¢§¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§ÌÜÉ¸ÀßÄê¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤òÂ´¶È¤¹¤ë
Ãù¶âÌÜÉ¸¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«100Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¡ûÇ¯¸å¤Î12·îËö¤Þ¤Ç¤Ë100Ëü±ßÃù¤á¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤È´ü¸Â¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
100Ëü±ß¤ò1Ç¯¡Ê12²ó¡Ë¤ÇÃù¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ëè·îÌó8Ëü3333±ß¤ÎÀÑÎ©¤¬É¬Í×¡£3Ç¯¡Ê36²ó¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌó2Ëü7777±ß¡£5Ç¯¡Ê60²ó¡Ë¤ÇÃù¤á¤ë¤Ë¤ÏÌó1Ëü6666±ß¡£¤³¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÍå¿ËÈ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¶â³Û¤Ê¤é´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢§¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§²È·×¤ò¸«Ä¾¤·¡ÖÃù¤á¤ë¸¶»ñ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
ÌÜÉ¸³Û¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢¼¡¤ÏÃù¶â¤Ë²ó¤¹¤ª¶â¡Ê¸¶»ñ¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÄÌ¿®Èñ¡Ê¥¹¥Þ¥ÛÂå¡Ë¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÂå¡ÊÄê³Û¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸ÇÄêÈñ¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÑÆ°Èñ¡Ê¿©Èñ¤ä¸òºÝÈñ¡Ë¤ò¡¢ÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ë¤ÏºÙ¤ä¤«¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÇÄêÈñ¤Ï°ìÅÙ¸«Ä¾¤»¤Ð¤½¤Î¸ú²Ì¤¬±ÊÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î5000±ß¤Î¸ÇÄêÈñ¤òºï¸º¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢1Ç¯´Ö¤Ç6Ëü±ß¡¢5Ç¯´Ö¤Ç30Ëü±ß¤âÃùÃß¤Ç¤¤ë¸¶»ñ¤¬¼«Æ°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ª¶â¤ò¡¢¡ÖÃù¶â¤Ë²ó¤¹¤ª¶â¡×¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§Ãù¶âÍÑ¸ýºÂ¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö¼«Æ°¤ÇÃù¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤òºî¤ë
Ãù¶â¤¬¶ì¼ê¤ÊºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¡ÖÃù¶â¤¹¤ë¤ª¶â¡×¤È¡Ö»È¤¦¤ª¶â¡×¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¸ýºÂ¤òÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¡Ö»È¤¦¸ýºÂ¡×¡ÊµëÍ¿¿¶¹þ¸ýºÂ¡Ë
¡¦¡ÖÃù¤á¤ë¸ýºÂ¡×¡Ê¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¤Ê¤É¡Ë
µëÎÁÆü¤¬Íè¤¿¤é¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×1¤Ç·è¤á¤¿¡ÈÃù¤á¤¿¤¤¶â³Û¡É¤ò¼«Æ°¤Ç¡ÖÃù¶âÍÑ¸ýºÂ¡×¤Ë°Ü¤¹ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡Ö»Ä¤Ã¤¿¤éÃù¶â¤¹¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢³Î¼Â¤ËÃù¤Þ¤ë¡ÖÃù¶â¤·¤Æ¤«¤éÀ¸³è¤¹¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¼«Á³¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãù¶â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡È»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡É¡£100Ëü±ßÃù¶â¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¡¢¥à¥ê¤Ê¤¯¡¦Ãå¼Â¤ËÃù¤Þ¤ëÎ®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
