【ちいかわ】パジャマ姿＆お星さまがめっちゃかわいい！ 食べるのがもったいない「食べマス」
ちいかわたちの ”パジャマ姿” の「食べマスあそーと」が再びやってきた！ 食べるのがもったいないくらいに可愛い、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのお菓子をいただきます♪
可愛いパジャマ姿が楽しめるちいかわたちの「食べマス」をチェック！
映画化で話題のイラストレーター・ナガノ原作の『ちいかわ』をモチーフにした、「食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver.」、「食べマスあそーと ちいかわ ハチワレ パジャマver.」、「食べマスあそーと ちいかわ うさぎ パジャマver.」がやってくる。
「食べマスあそーと」は、2種類の和菓子がセットになった食べマスシリーズ。
もち菓子でできたちいかわ・ハチワレ・うさぎと、練り切りでできた星を組み合わせたセットとなっており、どちらも食べられるマスコット「食べマス」の名の通り、全て和菓子の食べられる素材でできている。
このたび2024年に好評だった、ちいかわ・ハチワレ・うさぎが、パジャマを着たデザインがセブン-イレブン店舗に再登場決定。
ちいかわ・ハチワレ・うさぎの表情はそれぞれ5種類、お星さまの表情は2種類がラインナップ。お好きな表情を探してみるのも楽しそう。
中身の餡は、ちいかわがいちご餡でセットの星はこしあん、ハチワレは中身がミルク餡でセットの星はこしあん、うさぎは中身がミルクティー風餡でセットの星はチョコレート味餡となっている。
ちいかわ・ハチワレ・うさぎは、練り切りと餅の両方にあんこを入れ込み、もっちりとした食感をお楽しみいただけます！
2025年12月2日（火）より、全国のセブン-イレブン店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーに展開されるので、お楽しみに！
※「食べマス」「食べマスあそーと」は株式会社バンダイの登録商標です。
（C）nagano / chiikawa committee
（C）nagano / chiikawa committee