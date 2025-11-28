この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「生徒会に入っていても内申点は上がりません」元教師がバッサリ、内申点を上げる“本当に大事な2つのこと”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

静岡の元教師すぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネルで「生徒会役員やったら内申点上がるってガチ？？ #元教師 #先生 #内申点 #定員割れ #進路」と題した動画を公開。「生徒会役員を務めると内申点が上がる」という多くの生徒が抱く疑問に対し、元教師の立場からその真相を解説した。



動画の冒頭で、すぎやま氏は「生徒会に入っていても内申点は上がりません」と、この通説をきっぱりと否定。内申点アップを目的として生徒会活動に参加する姿勢そのものに疑問を呈した。すぎやま氏は「そんな理由で生徒会役員やんないでよ」と述べ、動機の不純さを指摘。これを国会議員が「お⾦のために議員になりました」と公言するようなものだと例え、本来の目的を見失った活動は評価につながらないと自身の見解を示した。



その上で、すぎやま氏は内申点を上げるために本当に重要なこととして2つのポイントを挙げる。それは「まず授業を頑張ること」と「テスト勉強頑張ってテストの点数を上げること」であると強調した。特別な活動に頼るのではなく、日々の学業への取り組みこそが評価の基本であると説いている。



最後にすぎやま氏は、生徒会活動は学校をより良くするための奉仕活動であるべきだと示唆し、内申点という見返りを求めるのではなく、学業という本分に真摯に向き合うことの重要性を訴え、動画を締めくくった。