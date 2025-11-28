《東京世界陸上が終わってからじゃないと休みを取っても、きっとココロがホッとできなかったはず。今頃…と思われがちですが、年末前におやすみできるのは、（またすぐ休みが来るから）とっても、ラッキーハッピー♪と、私はいつも思っています》

11月22日、TBSの江藤愛アナウンサーが、有料ブログSNS「note」にこう綴り、“遅い夏休み” に入ったことを報告した。

「江藤アナは9月13日から21日まで開催された『世界陸上』で、連日、国立競技場からの中継に出演していました。

そのほか、出演時間は短くしたものの、月・火・水は『ひるおび』、木・金は『THE TIME,』に出演していたので、完全休養日はなかったと思います。同局社員ですら『TBSにチャンネルを合わせると、いつも江藤アナが映っていた』と驚いたほどです」（芸能担当記者）

同局の安住紳一郎アナと双璧の超多忙ぶりに、Xには

《TBSの江藤ちゃん大丈夫かな？ずっと休み無し 流石に心配だわ》

《江藤アナ引っ張りだこだけど、休み取れてるのかな？って心配になっちゃう》

などのポストが寄せられていただけに、一安心した視聴者も多いはずだ。

そうしたなか、27日の『THE TIME,』は、江藤アナに代わり吉村恵里子アナが進行を務めた。すると放送直後からXには《今朝は吉村恵里子アナが6時からのメインMCで胸アツです》《今日は吉村恵里子アナがメイン！》など歓喜のポストが相次いだ。

「吉村アナは『THE TIME,』『ひるおび』のほか、『Nスタ』『JNNニュース』など、おもに報道や情報番組で活躍中ですが、じつはTBSラジオの『土曜朝6時 木梨の会。』にも出演していて、そこで “クセ強” の憲武さんや所ジョージさんと交わすおしゃべりが、『さすが大阪出身。ボケが最高』と話題になっています。

また、テレビと違って、ほぼスッピンだと思われるラフな感じで、髪の毛も後でくるくると巻くだけでラジオブースにいる姿がSNSにアップされ、こちらも話題になっています」（同）

注目度の上昇に比例するように、吉村アナのInstagramのフォロワーも15万人に迫る勢いで増えている。なかでも「いいね！」が多くつく投稿が、趣味の「ギター弾き語り」。

11月15日には星野源の『Family Song』を披露、《落ち込んだときに何度でも聞きたい歌です》と綴り、ほかにも小林明子の『恋に落ちて』、槇原敬之の『どんなときも。』、PUFFYの『愛のしるし』、サザンオールスターズの『涙のキッス』などを歌っており、これまで歌った曲数は、2年9カ月で38曲になるという。

弾き語り投稿のリプライにも《優しい歌声にめちゃ癒されています》《嫌なことがあったのですが少し気持ちが楽になりました》 などの反響が寄せられ、“アコースティックライブ” は好評のようだ。ミュージシャンとしての本格デビューも近いかも？