【いしよわちゃん】きゅるんな瞳がかわいい♪ マスコット入りバスボール
SNSで人気急上昇中のキャラクター「いしよわちゃん」がバスボールになってやってきた。可愛いきゅるきゅるお目々のいしよわちゃんのマスコットが出てくるよ♪
☆かわいい、いしよわちゃんのマスコットが楽しめる入浴剤をチェック！（写真4点）＞＞＞
サンエックスのニューフェイス「いしよわちゃん」のバスボールがやってきた♪
昨年3月にデビューし、SNSで話題を集めているキャラクター「いしよわちゃん」は、三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌのコ。
「いしよわちゃんってわたしかも……？」と、いしのよわい日々を送るいしよわちゃんに共感する声がSNSで続出。Xを中心に共感者が続出し、Xアカウント開設から9カ月で6.5万人のフォロワーを突破した今注目のキャラクターだ。
そんなSNS世代に支持される、いしよわちゃんの「いしよわちゃん バスボール」は、日常のなかに癒しの時間を届けてくれるいちごの香りの入浴剤。
バスボールが溶けると中からいしよわちゃんのマスコットが！ マスコットは、シークレットを含む全5種類。
ころんとしたフォルムや、独特な表情など、いしよわちゃんの魅力をぎゅっと閉じ込めたマスコットは、ついコレクションしたくなる可愛さを楽しんでね。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
