UEFAユースリーグ

海外サッカーのイングランド名門アーセナルユースに所属する15歳MFマックス・ダウマンが衝撃ゴールを決めた。華麗なテクニックから奪ったゴール映像が反響を呼び、「第2のメッシだ」と注目を集めている。

現地26日に行われたUEFAユースリーグのバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）戦。3-2で迎えた後半アディショナルタイムだった。右サイドからカットインすると、相手1人を股抜きし、さらに、フランスの英雄ジネディーヌ・ジダンを彷彿させるマルセイユルーレットの華麗ターンから2人を翻弄。左足でこの日、2得点目を決めた。

アーセナルアカデミー公式Xが「マックス・ダウマン、まさに衝撃的だ」と文面に記し実際の映像を公開。X上には続々と反響が集まり、海外ファンから驚きや喝采の声が相次ぐ事態になっている。

「この男は恐ろしいほどサッカーが上手い。第2のメッシだ」

「こいつは頭の後ろに目があるのか、それともスパイダーのようなセンスがあるのか」

「マックス・ダウンマンはエステバンとヤマルを合わせたよりも優れている」

「待て待て、いま私は一体何を見たんだ??????」

「この子はもはや馬鹿げている」

「彼はヨーロッパを制覇するだろう。私はそれを全面的に応援する」

「マックス・ダウマンのサッカーIQは15歳とは思えないほどだ。なんてゴールだ」

「新たな大いなる才能だ」

「この子にはえぐいほどの才能がある！」

ダウマンは2015年にアーセナルのアカデミー入り。13歳でU-18デビューを果たし、14歳でUEFAユースリーグ最年少得点者となった逸材。すでにトップチームへの帯同も経験済で、今年8月に行われたプレミアリーグ第2節リーズ・ユナイテッド戦で途中出場し、公式戦デビューを果たした。



（THE ANSWER編集部）