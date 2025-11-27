俳優の谷原章介（53）が27日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。前日26日に元TOKIOの国分太一（51）が都内で開いた会見について言及した。

国分は6月、同局からコンプライアンス違反を指摘されて、レギュラー出演していた「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を告げられた。5カ月たって開いた26日の会見では、同局や関係者、スポンサー、他局、メディアに対し「事情をご説明できない状況でご判断を強いる形になり、また、これまでまともにお詫びを申し上げることもできておりませんでした。深くお詫び申し上げます」と謝罪した。また「苦楽を共にした3人で作ってきた会社の廃業、TOKIO−BAの閉園。数日間の間で全てを失いました」と目に涙を浮かべ、人権救済を訴えた。

日テレがコンプライアンス違反に当たると認定した事案について、国分には具体的に伝えられておらず、会見では「答え合わせをしたい」と何度も訴え、その上で被害者やスポンサー関係者に謝罪したと訴えた。

谷原は「僕も会見を見ましたけども、印象に残ったのは国分さんが何度も繰り返していた“答え合わせをしたい”という言葉。そして日本テレビサイドをしては答え合わせは難しいという。その答え合わせが何のためなのか、ご自身のためなのか、家族のためなのか、それともその答え合わせをすることは果たして被害者のためになるのか」と話した。