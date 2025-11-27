ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¤ªÁê¼ê¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡¡Èþ¿ÍºÊ¤ÎÀµÂÎ¡ÄÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬·ëº§Êó¹ð¡ÄÁê¼ê¤Ï¸µHKT48¤Î³°±òÍÕ·î¤µ¤ó
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¸µHKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë³°±òÍÕ·î¤µ¤ó¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸µHKT¤Î³°±òÍÕ·î¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡ÖËÍº½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È³°±òÍÕ·î¤Ï·ëº§¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì³§ÍÍ¤ÎÇ®¤¤À¼±ç±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡¡¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡³°±ò¤µ¤ó¤â¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤ÆX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÄø¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤«¤é¤â¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È³°±òÍÕ·î¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³°±ò¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬À¸¤Þ¤ì¤Î26ºÐ¡£HKT48¤ÎÂè3´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£2022Ç¯12·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖSHOOT THE MOON¡×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ëº§¤ß¤¿¤¤¤Êµ»ö¸«¤Æ¡¢¤Ø¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ªÁê¼ê³°±ò¤µ¤ó¤ÇÂç²£Å¾¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¡ª¡¡°Õ³°¤¹¤®¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë