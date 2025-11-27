TKOÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ö¥¿¥¤°Ü½»¡×¤ÎÁ´ËÆ¡¡·¶ºÀÁûÆ°¤Ç½ÐÉ¡¤¯¤¸¤«¤ì¤ë¤â¡Ö¤É¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Ô£Ë£Ï¡×¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÈË²Ú³¹¡Ö¥¢¥½¡¼¥¯¡×¤Ç¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£¹·î¤ËÆÍÇ¡¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¡£¡ÖÃ¯¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¡£À²¤ì¤ä¤«¤Ë¤½¤¦¸ì¤ëÌÚ²¼¤Î¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤¤Ç¤ÎÀ¸³è¤È¤³¤ì¤«¤é¡¢¤½¤·¤ÆÂç±ê¾å¤·¤¿·¶ºÀÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö£Ï£Î¡¡£Á£É£Ò¡×¡£¥¢¥½¡¼¥¯¤ÇÍÌ¾¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¡Ö£Ù£ï£î£ç¡¡£Ð£ì£á£ã£å¡×¤Î¤½¤Ð¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥«¥ì¡¼¤ä¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤É¤Î¥Õ¡¼¥É¤È¤ª¼ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷µÒ¤äÃóºß¤·¤Æ¤¤¤ëË®¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÌÚ²¼¤â¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï£±»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´é¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¹Æ¬¤ÇÅ¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡£¹·î£±Æü¤Ë¥¿¥¤¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢£´Æü¤«¤éÆ±Å¹¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä½àÈ÷¤äÀ°È÷¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÌó£³¤«·î´Ö¤Ï¥¿¥¤¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²È¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÇã¤ª¤¦¤Ë¤â¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ê¸²½¤âÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤³¿ô¤«·î¤ÏË»¤·¤¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°Ü½»¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»Å»ö¤âÂ¿¤¤¡£º£¤ÎÀ¸³è¤ÎÈæ½Å¤Ï¥¿¥¤¤ÈÆüËÜ¤Ç£¶¡§£´¤À¡£¡Ö°Ü½»¡×¤È¤¤¤¦¤Ë¤ÏÆüËÜÂÚºß¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦ÌÚ²¼¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç»Å»ö¤ò£±¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬Çä¤ì¤Ã»Ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÍâÆü¤È¤«¤ËÊÌ¤Î»Å»ö¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡££µÆü¸å¤È¤«¤Ë·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤·¤¿¤é¤â¤¦¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¥¿¥¤¤Ëµ¢¤é¤ó¤È¤³¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÌÚ²¼¤Î·èÃÇ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢ÁêÊý¤ÎÌÚËÜÉð¹¨¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖËÍ¤é¥³¥ó¥Ó¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Èà¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤é¤ó¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¡×¡£¥¿¥¤°Ü½»¸å¤â´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢¼èºà¤ÎÁ°Æü¤âÌÚËÜ¤Ë²ñ¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤âÌë¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Ï£Î¡¡£Á£É£Ò¡×¤ÎÀëÅÁ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£¹·î¤Ë·¶ºÀ»Ñ¤ò¤á¤°¤ë±ê¾åÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎÌÚ²¼¤Ï¡¢»û±¡¤ÎÁ°¤ÇÁÎÎ·¤Î·¶ºÀ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÉþ¤òÃå¤ÆÆ°²è¤ò»£±Æ¡£¥¿¥¤¤Ç¤ÏÁÎÎ·¤ÏÂº·É¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Æ±·î£·Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÂç±ê¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈó¤Ç¤¹¤·ÊÙ¶¯ÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎÂç¤¤ÊÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤¯¤á¤¿¡£¥¿¥¤¤Ï¼«Í³¤Î¹ñ¤À¤¬¡¢°Ü½»¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä´·½¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Ð¥¤¥¯¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Î¡¼¥Ø¥ë¤Ç¡¢£³¿Í¾è¤ê¤È¤«¤âÊ¿µ¤¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ë¡Î§¤È¤·¤Æ¤Ï°ì±þ¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¤â·Ù»¡¤âÁ´Á³Ãí°Õ¤·¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ¤Î¼Ò²ñ¤Ï¤½¤ì¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°Ü½»¼Ô¤ÎËÍ¤¬¤½¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÆüËÜ¤Ë¸«¤»¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï±ê¾å¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶µ·±¤ò¶»¤Ë·¶ºÀ¥°¥Ã¥º¤ÏÃú½Å¤Ë½èÊ¬¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ©Àï¡¢¡Ö£Ï£Î¡¡£Á£É£Ò¡×¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤Ê¤ÉÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¿¥¤¤Ç¤É¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Î¤«¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡ù¤¤Î¤·¤¿¡¦¤¿¤«¤æ¤¡¡£±£¹£·£²Ç¯£±·î£±£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡££¹£°Ç¯¤ËÁêÊý¤ÎÌÚËÜÉð¹¨¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦£Ô£Ë£Ï¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡££¹£´Ç¯¤Ë¡Ö£Á£Â£Ã¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç£°£¸Ç¯¡¦£±£°Ç¯¡¦£±£±Ç¯¡¦£±£³Ç¯¤È£´ÅÙ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡££²£°Ç¯¤Ë¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£