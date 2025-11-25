11月23日、日本武道館公演で9月から始まったツアーのファイナルを迎えた人気ガールズグループ「NiziU」。満員のファンが押し寄せた舞台上で、メンバー1人1人が万感の思いで挨拶をするなか、表情を歪め涙ながらに言葉を紡いだメンバーがいた。最年少メンバー・NINA（20）だ--。

【写真】ミセス・若井のマンションに軽い足取りで入っていく、デニムコーデのNIziUのNINA

NINAといえば11月4日、『文春オンライン』や『フライデーデジタル』が、国民的バンド「Mrs. GREEN APPLE」のギター・若井滉斗（29）との"通い愛"を報じていた。スポーツ紙記者が語る。

「『文春オンライン』の記事によれば、2024年4月に行われた合同ライブをきっかけに、NINAさんの方が若井さんにゾッコンになった。NINAさんは何度も若井さんの自宅マンションを訪れ、逢瀬を重ねていたということです」（スポーツ紙記者）

各媒体がスクープを報じた前日、「NEWSポストセブン」もNINAが若井の自宅に訪れるのを目撃していた。20時30分ごろ、真っ黒な帽子を目深に被りタクシーから降りてきたマスク姿のNINAは、足取り軽く都内一等地にある高級マンションのエントランスに消えていった。

NiziUをマネジメントする「ソニー・ミュージックレーベルズ」は2人の関係について、「最近ギターをきっかけに仲良くなったのは事実です。あくまでも尊敬し合う先輩・後輩の関係です」などと回答していた。芸能関係者が明かす。

「NINAさんの猛アピールはあったものの、業界内では『2人は交際関係ではないらしい』とも囁かれていました。さらに今年3月には、若井が『フライデーデジタル』でグラビアアイドルの未梨一花さんとのお泊まりデートを報じられています。

NINAさんのマジメな性格や若さもあって、この報道はショックだったでしょう。周囲には彼女のメンタル面を心配する人が多かったんです」

自ら謝罪する一幕も

そんなドタバタがあったからだろう--スキャンダルを報じられた2日後の京都公演で、NINAは「"この度はお騒がせしてしまってすみませんでした"と謝罪していた」（別の芸能関係者）という。そして迎えたファイナルで、彼女は冒頭のように涙ながらに言葉を紡いだのだった。

「最年少ということもあり最後のほうにあいさつしたNINAさんは、"忘れられない2カ月になりました""すごくこれからも、私がこの世にいなくなっても強い思い出だなと思いました"などと思いを微妙な表情で吐露。

さらに"いやなことや、聞きたくないことも（耳に）入ってくる"などと涙ながらに明かし、メンバーへの感謝の思いを話していました。

それでも、会場に詰めかけたファンはほとんどがNINAさんのことを心配していたため、本人の挨拶の際には一際大きな歓声や拍手が送られました。中学3年生でオーディションに挑戦し、5年間ひたむきに活動を続けてきたNINAさんを今回の報道で責めるファンはほとんどいません。"ありがとう""NINAが幸せになってくれたらそれでいいよ"と声が寄せられていましたね」（同前）

NINAはライブで、代表曲『Make you happy』をアコースティックギターで演奏し披露。「事務所が"ギターをきっかけに（若井さんと）仲良くなった"としていましたが、なかなかの腕前でした」（同前）という。

報道を乗り越え、ツアーを完遂したNiziU。"Make you happy"は、ファンがNINAに伝えたい思いに違いない。