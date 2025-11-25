【キューティーハニー】配信スタート！ ハニーの華麗な変身姿を一挙公開
いよいよ本日、11月25日（火）正午12時より「DMMショート」にて独占配信がスタートしたオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』。OL、オタク、ホストに！ キューティーハニーの華麗な変身姿が一挙公開された。
＞＞＞ハニーの華麗な変身姿をチェック！（写真9点）
1973年に永井豪による原作漫画が誕生して以来、テレビアニメ・実写映画・舞台など長年にわたり様々なメディアミックス作品が展開され、日本だけに留まらず世界中に多くのファンをもつ大人気シリーズ、『キューティーハニー』。もはや説明不要の伝説的ヒロインである如月（きさらぎ）ハニーが、ついに令和の時代に装いも新たに登場！ ハニーを演じるのは、抜群のプロモーションで度々話題となりバラエティでも大活躍、SNS総フォロワー数430万超えの注目アイコン・阿部なつき。令和の新たな ”愛と正義の象徴” として、いまここに ”令和のキューティーハニー” が誕生する！
令和の ”愛と正義の象徴” ハニーの物語が、本日ついに配信スタート。
大企業の社長令嬢として平穏に暮らしていた如月ハニーは、ある日突然、借金取りに追われるどん底生活に転落。しかしその正体は、「空中元素固定装置」によって造られたアンドロイドであり、”愛の戦士・キューティーハニー”として亡き父の遺志を継ぎ、悪に立ち向かう。
ハニーの武器といえば、状況に応じて自由自在に姿を変える変身能力。今回公開されたビジュアルでは、会社に潜入する制服姿の＜OL＞や、メカの知識で窮地を乗り切る＜オタク＞、その魅力で相手を魅了する＜カリスマホスト＞、怒りのアクション炸裂の＜プロレスラー＞、そして赤いショートヘアとタイトスーツに身を包んだ ”愛と正義の戦士” としての勇姿まで、多彩な顔を次々と披露する。表情、立ち姿、声色が変わる度に目が離せなくなる、阿部なつきの魅力に釘付けになること間違いなしだ。
そんなハニーの前に立ちはだかるのは、冷酷非情な女社長・黒尾豹子（橋本梨菜）。美女同士の宿命の対決、愛と憎しみが交錯するバトルシーンも圧巻。オリジナルストーリーならではの新展開を通して、令和版『キューティーハニー』の魅力が余すところなく描かれる。
観始めたら止まらない、全話一気見必至のオリジナルショートドラマ「キューティーハニー BELOVED ENEMY」は、本日より「DMMショート」にて独占配信中だ。
（C）Go Nagai/Dynamic Planning-DMM
