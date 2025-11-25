¡Ú¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Û12·îÊüÁ÷¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ª ¥½¥é¥È¤Î²áµî¤òÃÎ¤ëÆæ¤Î¿ÍÊªÌò¤Ëê¥Àã¼¡Ï¯
ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ9»þ¤«¤é¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¡¢À¤³¦Æ±»þ´üÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¡£12·î¤ÎÊüÁ÷¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¥½¥é¥È¡á¥ª¥á¥¬¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÇÐÍ¥¡¦ê¥Àã¼¡Ï¯¤¬¥½¥é¥È¤Î²áµî¤òÃÎ¤ëÆæ¤Î¿ÍÊªÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤è¤ê¡¢12·îÊüÁ÷¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌÊÔ½¸ÊÔ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥½¥é¥È¤È¥³¥¦¥»¥¤¡¢¥¢¥æ¥à¤Ï¡Ö²øÆÃÂâ¡×ÆÃÌ³ÈÉ¤È¤·¤Æ¡¢ÈÉÄ¹¡¦¥¦¥¿ ¥µ¥æ¥¤Î»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹²ø½Ã¤ÎÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âè21ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥æ¥ÉÔºß¤ÎºÇÃæ¡¢²øÆÃÂâËÜÉô¤«¤é¥µ¥æ¥¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÍë²»»û¡Ê¤é¤¤¤ª¤ó¤¸¡Ë¥Þ¥³¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£Ææ¤Î¥¿¥±¥Î¥³²ø½Ã¤ÎÄ´ºº¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¡¢µï¾æ¹â¤ÊÍë²»»û¤¬¸½¾ì¤Î°Õ¸«¤òÁ´¤ÆÂà¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÈÉÄ¹ÂåÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¢¥æ¥à¤Ï¡¢³¹¤ÎÊ¿ÏÂ¤È¥¦¥¿ÈÉ¤Î¸Ø¤ê¤ò¼é¤ë°Ù¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡¼¡¼¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè22ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥é¥È¡á¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë½ÅÂç¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Ææ¤Î¿®¹æ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¥½¥é¥È¤È¥³¥¦¥»¥¤¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏµå¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥½¥é¥È¤ò½õ¤±¤¿¿ÍÊª¤¬ÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎSF¡¦ÆÃ»£ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ê¥ Àã¼¡Ï¯¡£Èà¤¬¸ì¤ë ¡É¥½¥é¥È¡á¥ª¥á¥¬¤ÎÀµÂÎ¡É ¤È¤Ï¡¼¡¼¡©¡¡Âè15ÏÃ¤Ç¥¾¥ô¥¡¥é¥¹¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿Ææ¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¥Ê¥®¥ë¥¨¥°¥é¡¼¥¿¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÅÍ×¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤¿ê¥ Àã¼¡Ï¯¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
Â³¤¯Âè23ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥½¥é¥È¤ÎÁ°¤Ë ¡É¤â¤¦1¿Í¤Î¥½¥é¥È¡É ¤¬¸½¤ì¤ë¡£¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥é¥È¤Ï¤Ä¤¤¤Ë ¡É¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¡É ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ï¿ÍÎà¤È²ø½Ã¤Ë¤è¤ë²×Îõ¤ÊÀ¸Â¸¶¥Áè¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡¼¡¼¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÜ³Ð¤á¤Î¹ï¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡£ºÇ½ª·èÀï¤Ø¸þ¤±¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡£ÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¡Ö¥¢¥«¥¸¥Ê¥ê¥¢¥¤Î´õË¾¡×¤òÊüÁ÷Í½Äê¡£Á°²ó¡¦Á°¡¹²ó¤ËÂ³¤¡¢¿åÌîÄ¾±é¤¸¤ë¥¢¥«¥¸ ¥Ê¥ê¥¢¥¤ÎÆü¾ï¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±1·î¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¼¤ÒÈ÷¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¡£º£¸å¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ä¡ä¡ä12·îÊüÁ÷¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë
¢¡12·î6ÆüO.A.¡§Âè21ÏÃ¡ÖÍë²»»û¡¢¹Ó¤Ö¤ë¡×
¥µ¥æ¥¤¬ÉÔºß¤Î·ä¤Ë¡¢²øÆÃÂâËÜÉô¤«¤é¥µ¥æ¥¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¼«¾Î¤¹¤ë´ÆÆÄ´±¡¢Íë²»»û¥Þ¥³¥È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
Ææ¤Î¥¿¥±¥Î¥³²ø½Ã½Ð¸½¤ÎÃÎ¤é¤»¤ËÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥½¥é¥ÈÃ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µï¾æ¹â¤ÊÍë²»»û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸«¤òÁ´¤ÆµñÀä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£³¹¤ÎÊ¿ÏÂ¤È¥¦¥¿ÈÉ¤Î¸Ø¤ê¤ò¼é¤ë°Ù¡¢ÈÉÄ¹ÂåÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¢¥æ¥à¤Î·èÃÇ¤È¤Ï¡ª¡©
¢¡12·î13ÆüO.A.¡§Âè22ÏÃ¡ÖÀ±¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿Í¡×
À¤³¦Ãæ¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ë²ø½ÃºÒ³²¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÎà¤Ï²øÆÃÂâ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñºÝÅªÁÈ¿¥¤ÎÈ¯Â¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡ª
°ìÊý¡¢Ææ¤Î¿®¹æ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¥½¥é¥È¤È¥³¥¦¥»¥¤¤Ï¥¢¥æ¥à¤Î»Ø´ø¤Î²¼¡¢¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²ø½Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏµå¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥½¥é¥È¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÊª¤«¤é¤Î¡¢¥½¥é¥È¤Î²áµî¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª
¢¡12·î20ÆüO.A.¡§Âè£²£³ÏÃ¡Ö±§Ãè´ÑÂ¬Ââ¡×
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥é¥È¤Î²áµî¤Ë¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ë¥½¥é¥È¤È¥³¥¦¥»¥¤¡£
¥½¥é¥È¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦1¿Í¤Î¥½¥é¥È¡×¤«¤é¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ë¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤âÀ¤³¦¤Ç¤Ï¹ï°ì¹ï¤È¡ÖÌÜ³Ð¤á¤Î¹ï¡×¤Î±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÍÎà¤È²ø½Ã¤Î²×Îõ¤ÊÀ¸Â¸¶¥Áè¤Ï¡¢¤½¤Î·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹°ìÊý¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¢¡12·î27ÆüO.A.¡§ÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¡Ê3¡Ë¡Ö¥¢¥«¥¸¥Ê¥ê¥¢¥¤Î´õË¾¡×
¤ä¤¢¤ß¤ó¤Ê¡ª¡¡²¶¤Ï¥¢¥«¥¸ ¥Ê¥ê¥¢¥¡£ÂÀÍÛÁÒ¸Ë¤Î¾å¤Î³¬¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á²ø½Ã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¸½¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼è°úÀè¤äÊªÎ®¤â»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á¡ª¡¡³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤Æ²ø½Ã¤äÀ±¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¤â¡¢²øÆÃÂâ¤äNDF¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤¬²¶¤¿¤Á¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤À¤è¤Ê¡ª
¡ÊC¡Ë±ßÃ«¥×¥í ¡ÊC¡Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
