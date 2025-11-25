º£±Ê¾ºÂÀ¤Ø¤ÎQOÄó¼¨¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡¡ºÆ·ÀÌó¤Ë¥«¥Ö¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ä¸«¡Ö½ªÈ×Àï¤Ç¤ÎÉÔÄ´¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
º£±Ê¤Ï·ë²Ì¤Ç¿¿²Á¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤À(C)Getty Images
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¤Ï¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤ë¤Ê¤Éµî½¢¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µåÃÄ¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ÊQO¡Ë¤ò¼õÂú¡£Ã±Ç¯2202Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó34²¯±ß¡Ë¤Î¾ò·ï¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥«¥Ö¥¹¡È»ÄÎ±¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨ÂÇ¼Ô¤¬ÊòÁ³¡Äº£±Ê¾ºÂÀ¤Î¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¡×Ã¥»°¿¶¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤½¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¡¢µåÃÄ¤Ë¤è¤ë3Ç¯5700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó88²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô»È¤µ¤ì¤º¡¢º£±ÊÂ¦¤ÎÃ±Ç¯1525Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯±ß¡Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£²áµî¡¢FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢QO¼õÂú¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬´õ¾¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£±Ê¤Î·èÃÇ¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤â¥«¥Ö¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCUBBIES CRIB¡Ù¤¬º£¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Íº¸ÏÓ¤ÎÆ°¸þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµåÃÄ¤ÎÁªÂò¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ½¸µ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ÎQO¼õÂú¤¬¼¨¤·¤¿¡¢¥«¥Ö¥¹Â¦¤Î¸í»»¡×¡£º£²ó¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î·ëËö¤Ï¾¯¤·´ñÌ¯¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£±Ê¤¬²Æ¾ì¤«¤é¤Î»î¹ç¤ä¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö2025Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤¬Ìá¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µåÃÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¡ÖÌäÂê¤Ï¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÊÍèµ¨¤Ç¡Ë´Ø·¸¤ËÂ¿¾¯¤Îµ¤¤Þ¤º¤µ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ËQO¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡º£±Ê¤Îº£µ¨¸åÈ¾Àï¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¡Ö½ªÈ×Àï¤Ç¸«¤»¤¿ÉÔÄ´¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î6»î¹çÃæ5»î¹ç¤ÇÊ£¿ô¼ºÅÀ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢NLDSÂè2Àï¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë¤ï¤º¤«3¥¤¥Ë¥ó¥°Ì¤Ëþ¤Ç2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¹ó¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿·ÀÌó¤¬Ã±Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ï¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ËÌó2200Ëü¥É¥ë¤òÅê¤¸¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÈïÃÆ¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È·è¤·¤Æ·Ú¤¤ÉéÃ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ö¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸åÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡Ö¿µ½Å¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎºâÀ¯ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡É¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó7500Ëü¥É¥ë¤ÎÍ½»»ÅªÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ä5200Ëü¥É¥ëÄøÅÙ¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÈá´Ñ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÊä¶¯¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¥ê¥½¡¼¥¹¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÅê¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë»î¤ß¤òÂ³¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨½ªÈ×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤À¼¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£±Ê¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ø¤Î¡ÈÅú¤¨¡É¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤âÌµ¤¯¡¢Íèµ¨¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤È½Å°µ¤òÇØ¤Ëº£±Ê¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]