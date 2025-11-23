Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÌÜ¹õÏ¡¤Î¡È³¤³°¿Ê½Ð¡É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡È²á·ã¤¹¤®¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¡Ä¤á¤á¤µ¤¯¥³¥ó¥Ó¤Îå«¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼
¡¡11·î18Æü¡¢9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡Ô¤ß¤ó¤Ê¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤¦¤Á¤ÎÏ¡¤¬¡Ø#SHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¾¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ª¤Ê¤É¤ò¶ËÃ¼¤ËÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤Î¡ÈÆÃÂç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÏÆ±Åê¹Æ¤Ç¡¢¡Ô¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿³¤³°±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Î²÷µó¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ü¡Ù¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜºî¡£º£ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²÷µó¤ò½Ë¤¦º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤Îå«¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Snow Man¤Ï¡¢2012Ç¯5·î¡¢´äËÜ¾È¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤Èº´µ×´Ö¤Î6¿Í¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¡£2019Ç¯1·î¤Ë¥é¥¦¡¼¥ë¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÌÜ¹õ¤Î3¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢9¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯1·î¡ÖD.D.¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢º´µ×´Ö¤ÈÌÜ¹õ¤Î¿¼¤¤´Ø·¸À¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¤¤¦¡£Á°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖSnow Man¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Ö¤ÎÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÏÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤«¤é°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢²¿¤«¤Èµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¡È¤á¤á¤µ¤¯¡É¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ØMake It Hot¡Ù¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì½ï¤ËÃ´Åö¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ï¡È¤á¤á¤µ¤¯¥Ñ¡¼¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÈÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯10·îSnow Man4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRAYS¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡ØHot Flow¡Ù¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Snow Man¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ê¤É¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÈÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¹Ô¤¯´ÖÊÁ¤ò²Î»ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÈÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÈÉ÷Ï¤Í§¡É¤È¤·¤Æ6Ç¯¤«7Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢2¿Í¤ÇCM¤Ë¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÈ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Îº£²ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°¦¾ð¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢ÌÜ¹õ¤Ï2026Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤¬°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ±ºî¤¬Á°ºîÆ±ÍÍ¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦¿Ê½Ð¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤ÎÌÜ¹õ¡¢¤½¤·¤ÆSnow Man¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£