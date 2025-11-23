¡ÚËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡ÛÊüÁ÷¶É¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÆü»þ·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯À©ºî»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ°³Ú¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖAnimatica¡Ê¥¢¥Ë¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ë¡×¤ÎÂè°ìÃÆºîÉÊ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤ÎÊüÁ÷¶É¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÆü»þ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÇÛÉÛ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£¤½¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¶¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ð¥È¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢¥®¥ã¥°ËþºÜ¤Î¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£
³ËÀïÁè¤Ç¹ÓÇÑ¤·¡¢Ë½ÎÏ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ë·ý²¦·³¤Î¥¶¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤ËÍðË½¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÀ¤ë¤¯¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Ì¿¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤«¤é¤ê¤È¤·¤¿À¸¤¤¶¤Þ¡¢»à¤Ë¤¶¤Þ¤Ë¤Ï¡¢±¢»´¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£
ÊüÁ÷¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£AT-X¤Ç¤ÏËè½µ·îÍË20»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¤ÏËè½µ¿åÍË8»þ00Ê¬¤«¤é¤ÈËè½µ¶âÍË14»þ00Ê¬¤«¤é¡£TOKYO MX¤Ç¤ÏËè½µ·îÍË21»þ54Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤À¡£
2026Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤ä¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¶¯¹ë¤¾¤í¤¤¡£¤É¤ì¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢½µ¤Ë1ÅÙ¡¢5Ê¬´Ö¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤¬À¤¤ÎÃæ¤òÀÊ·þ¤·¤¿1980Ç¯Âå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¦¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¡¢11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤ÎÊý¡¹¤ËÇÛÉÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¡¢Ì¾Á°¤À¤±¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬²÷¤¯¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£Ìó2000¸Ä¤ò1»þ´Ö·Ð¤¿¤º¤ÇÇÛÉÛ´°Î»¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¤Í¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¤ÎÉü³è¤¬¡¢ÉáÃÊ¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤Âå¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¤ò¸«¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±þ±ç¤ËË¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ã¤¤½÷À¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
1·î¤ÎÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983, ¡ÊC¡Ë¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
