¹âÂ®PA¤«¤é¡Ö¥´¥ßÈ¢Å±µî¡×¤Ê¤¼¡© ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¤¤ÎÁ¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡ª °­¼Á¥Þ¥Ê¡¼Â¿¤¯Å±µî¤â¡Ö¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¡×¤Ë¤Ê¤ë¡© Áê¼¡¤°ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼

¥È¥¤¥ì¤Î¤ßPA¤«¤é¥´¥ßÈ¢¤¬¾Ã¤¨¤ë¡© ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¾×·â
¡¡2025Ç¯11·î7Æü¤ËNEXCOÃæÆüËÜÌ¾¸Å²°»Ù¼Ò¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢´ÉÆâ¤Î°ìÉô¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤«¤é¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¤´¤ß¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤äÉÔ¿³Êª¤ÎÅê´þ¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÏÍøÊØÀ¤ÎÄã²¼¤ä¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤òÃæ¿´¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î¡Ö¥´¥ßÈ¢Å±µî¡×¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎËÜ²»¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ÊPA¡Ë¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡ÊSA¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÆâ¤Ç½Ð¤¿¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢NEXCOÃæÆüËÜÌ¾¸Å²°»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¢¤ëÅê¹Æ¡×¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë°ìÉô¤ÎPA¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¤ß¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¢¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¤´¤ß¤äÉÔ¿³Êª¤ÎÅê´þ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òµó¤²¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ä´Ä¶°Ý»ý¡¢ËÉÈÈ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«ÈÎµ¡¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿°ûÎÁÍÆ´ïÀìÍÑ¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹Äã²¼¤Ç¤Ï¡©¡× ¹âÂ®ÎÁ¶â¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©ÎÁ¶â¤Ï½ô³°¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥´¥ßÈ¢¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤ÊÀßÈ÷¤¬ºï¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹â³Û¤ÊÄÌ¹ÔÎÁ¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥´¥ß½èÍý¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤¤Á¤ó¤ÈÎÁ¶â¤òÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢ÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¤ÎÊªÈÎ¤È¥´¥ß½èÍý¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦À¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÉÆâ¤ÎÂ¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç°û¿©Êª¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥´¥ßÈ¢¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¶È¼Ô¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÜÆ°Ãæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤ÆÌµÀÕÇ¤¤Ë±Ç¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸«Êý¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡×¤ÎÁý²Ã¤È¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ø¤ÎÃ²¤
¡¡¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡ÖÉûºîÍÑ¡×¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊªÍýÅª¤Ë¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥â¥é¥ë¤ÎÄã¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤¬Ãó¼Ö¾ì¤äÏ©¸ª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥È¥¤¥ìÆâ¤Ë¥´¥ß¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥´¥ßÈ¢¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿¸ø±à¤äÂ¾¤Î»ÜÀß¤Ç»´¾õ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢PA¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë´Ä¶¤¬°²½¤·¡¢À¶ÁÝ¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢NEXCOÂ¦¤¬Å±µî¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¸¶°ø¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êò¤ì¤äÄü¤á¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å±µîÍýÍ³¤Ë¤¢¤ë¡Ö»ý¤Á¹þ¤ß¤´¤ß¡×¤Î¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÆÂç¤´¤ß¤Þ¤Ç¤â¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÉô¤Î¾ï¼±¤Î¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬ÉÔÊØ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ò¤É¤³¤Ë¸þ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ã²¤Àá¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤é¤Ê¤¤°ìÉô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥ë¡¼¥ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔÊØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¡Ö°½Û´Ä¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥´¥ßÈ¢¤ÎÅ±µî¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ë²á¤®¤º¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¸þ¾å¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£