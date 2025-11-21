【Amazon】ブラックフライデーで「AirPods Pro 2」が24%OFF、「AirPods 4」が17〜19%OFFに
今回は、セール価格になっているAirPodsシリーズをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
コスパ抜群で完成度の高い前モデル「AirPods Pro 2」
「AirPods Pro 3」が発売されたことにより、大幅プライスダウンしている「AirPods Pro 2」。H2チップがスマートなノイズキャンセリングと臨場感あふれる3Dサウンドを実現し、明瞭で透き通った高音も、深みのある豊かな低音も、驚くほどあざやかに耳へと届きます。
Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能
39,800円 → 30,101円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。
さらに、「声を分離」機能を搭載。周囲の雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。また、曲の再生や電話の発信、スケジュールのチェックは「Hey Siri」と話しかけるだけ。「はい」なら頷く、「いいえ」なら首を横に振るだけで返事ができます。
アクティブノイズキャンセリング搭載の「AirPods 4」
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 24,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アクティブノイズキャンセリングなしの「AirPods 4」
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,700円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple傘下のブランド・Beatsの「Powerbeats Pro 2」
ぴったりフィットするイヤーフックで、トレーニング中も安定した着け心地を提供する「Powerbeats Pro 2」。高い集中力をキープするために進化を遂げたアクティブノイズキャンセリングと、周囲の状況を把握できる外部取り込みモードを搭載。IPX4等級の耐汗耐水性能を備えているため、⾬や雪、暑さの中でのトレーニングにも安心して使えます。
Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間(ワイヤレス充電対応を使用した場合), AppleとAndroidに対応 - ジェットブラック
43,780円 → 29,800円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
全方位サウンドで音に包まれる「Beats Studio Pro」
ダイナミックヘッドトラッキングに対応し、内蔵センサーが動きにあわせてサウンドを調整するので、映画館にいるような感覚でコンテンツに没頭できます。また、アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを搭載。最大40時間再生ができるタフさも魅力です。
Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ブラック
49,800円 → 24,800円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能
75,800円 → 65,000円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Soundcore K20i（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/インナーイヤーイヤホン / IPX5防水規格 / 最大36時間再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック
4,990円 → 3,990円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
7,990円 → 6,490円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります