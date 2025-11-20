【葬送のフリーレン】第2期最新PV公開！ EDはmilet『The Story of Us』
2026年1月より放送開始となる『葬送のフリーレン』第2期。最新PVとEDテーマの情報が公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。2021年には「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞し、さらに「第69回（2023年度）小学館漫画賞」受賞、「第48回講談社漫画賞」で少年部門を受賞。そして現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破！ ますますの盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期の放送開始日と放送枠が発表。2026年1月16日より毎週金曜よる11時 日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送されることが決定した。
2023年に放送された『葬送のフリーレン』第1期は、毎週金曜よる11時の日本テレビ系全国ネットのアニメ放送枠 ”FRIDAY ANIME NIGHT” 略して ”フラアニ” の記念すべき第1作であり、新枠の立ち上げ作品。毎週金曜の夜に老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。2026年1月16日から、毎週金曜夜にフリーレンたちが帰ってくる。
いよいよ『葬送のフリーレン』第2期初回放送まで約2カ月となる本日、本編の初公開映像をふんだんに盛り込んだ最新PVと、エンディング（ED）テーマの情報が公開された。
第2期 EDテーマは、シンガーソングライター・miletによる『The Story of Us』に決定。初回放送日の2026年1月16日（金）0：00より配信もスタートする。
第1期で出会った3人、フリーレンと、かつての仲間である僧侶ハイターに育てられたフェルン、同じく仲間の戦士アイゼンの弟子シュタルク。第2期ではこの3人の旅、そしてそこでより強く紡がれていく3人の絆が描かれていくこととなり、このたび公開となった新PVでも、美しい情景と共にそれが垣間見えるシーンが散りばめられている。そして、アニメ『葬送のフリーレン』の魅力のひとつである激しいバトルシーンも織り込まれ、第2期に向けた期待感を駆り立てる映像となっている。
そしてこのPVを盛り上げているのが、miletによる第2期EDテーマ『The Story of Us』。旅路を行くフリーレンたちの背中を見守り、時にそっと背中を押すような言葉を、miletならではの伸びやかでかつ力強い歌声で紡いでいくミディアムテンポのナンバー。第1期EDテーマ『Anytime Anywhere』とはまた違った魅力の楽曲だ。
『The Story of Us』を歌うmiletは、「再びフリーレンたちと、そしてあなたとともに旅ができることを心から嬉しく思います。進む一歩にも、立ち止まるときも、振り返る瞬間にも意味がある。そのどんなときにも、この曲であなたを守ることができますように。お守りのようになれますようにと願いを込めて『The Story of Us』を書きました。フリーレンたちの勇気ある旅と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。溢れんばかりの愛を込めて。」と、楽曲に込めた想いと、『葬送のフリーレン』への愛を語った。
また、『The Story of Us』は、第1期EDテーマ『Anytime Anywhere』に引き続き、アニメ『葬送のフリーレン』の劇中音楽を手掛けるEvan Callが編曲を担当。『The Story of Us』についてEvan Callは、「再びこのコラボレーションが実現しました！ 『葬送のフリーレン』の世界に再度miletさんの楽曲で参加できることに、心から嬉しく思います。今回の楽曲は、優しさと力強さが共存し、心の奥深くに響きます。だれかと関わることから感じる希望、友情、共鳴などの、イメージを重ねながら、フリーレンの色にさらに溶け込むよう編曲しました。以前よりもmiletさんと理解が深められた事でいえば、先日miletさんが私のオーケストラコンサートに来てくださり、その場でも直接お話しできたことで、彼女の人柄や温かさをより深く知ることができました。その機会が、この曲の表現を一段と広げてくれたと感じています。アニメ本編とともに、『The Story of Us』もぜひ楽しみにしていてください。」とコメント。milet×Evan Callという、第1期以来の楽曲制作コラボとしても注目だ。
第2期は2026年1月16日より毎週金曜よる11時日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送。監督・北川朋哉、副監督・原科大樹、監督協力・斎藤圭一郎、音楽・Evan Call、アニメーション制作のマッドハウスなど豪華制作スタッフ陣、主演の種粼敦美さんら人気実力を兼ね備えた声優陣、そんな『葬送のフリーレン』チームに、miletによるEDテーマという更なる大きな ”魔法” が加わった。放送開始まで残り約2カ月、ぜひご注目を。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
