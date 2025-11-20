【CYB00960 THE FINAL 〜60th Anniversary〜】最後は再び新宿で2026年2月に開催！
『サイボーグ009』の誕生60周年を記念して、昨年より開催されてきた『CYB00960 〜サイボーグ009 60th Anniversary〜』。そのFINALとなる『CYB00960 THE FINAL 〜60th Anniversary〜』が、2026年2月17日（火）から3月3日（火）まで、京王百貨店 新宿店 B1F on the cornerで開催される。
『サイボーグ009』は漫画家・石ノ森章太郎の代表作の1つ。
世界中に戦争を引き起こし、兵器を売りつける謎の組織「黒い幽霊団（ブラック・ゴースト）」に誘拐され、最強の兵士＝兵器であるサイボーグに改造されてしまった少年・島村ジョー。彼は世界各地から集められ、同じように改造された8人のサイボーグ戦士達とともに反旗を翻し、襲い来る黒い幽霊団の刺客に立ち向かう。
原作は1967年の『週刊少年キング』での連載を皮切りに、少年誌・青年誌・少女誌に断続的に連載・読み切り掲載された。また、複数回アニメ化されている。
そんな『サイボーグ009』の誕生60周年を記念して、クリエーターとのコラボレーション作品を中心に、アートやファッション、雑貨など様々なサイボーグ009オフィシャルグッズが揃う『CYB00960 〜サイボーグ009 60th Anniversary〜』のファイナル、『CYB00960 THE FINAL 〜60th Anniversary〜』が、再び新宿で開催される。
参加予定作家の一部を公開！
・Elfrog工房
・kabuto
・GYAROMI
・サイキックムーン
・ししまるもも
・せりのりか
・ナメタン森社
・ノラズヤ
・Hanamusic
・ヒカリトイズ
・ひなたかほり
・magodesu
そして今回、2025年4月13日（日）から10月13日（月）まで開催された「EXPO2025 大阪・関西万博」公式キャラクターとサイボーグ009がコラボした「ミャクミャク009」グッズの展示販売も行われる。
2025年7月に開催された『CYB00960』横浜で参考展示を行った、ミャクミャク009コラボソフビも販売予定だ。
詳細については今後公開される予定とのこと。続報もお見逃しなく。
（C）石森プロ
【開催概要】
『CYB00960 THE FINAL 〜60th Anniversary〜』
開催日時：2026年2月17日（火）〜3月3日（火）
開催場所：京王百貨店 新宿店 B1F on the corner
〒160-8321 東京都新宿区西新宿1丁目1-4
（C）石森プロ
