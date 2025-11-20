俳優・松重豊（62）が主演を務めるテレビ東京の人気ドラマシリーズ「孤独のグルメ」が、大みそかにスペシャル版として放送されることが20日、同局から発表された。タイトルは「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」（12月31日後9・55〜11・30）。大みそかスペシャルは今年で9年連続の放送となり、さらに5年ぶりとなる一部生放送も決定した。

同作は、松重演じる輸入雑貨商・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処で自由に食を楽しむ姿を描いた人気グルメドキュメンタリードラマ。テレ東の深夜ドラマとして13年にわたり放送され、年末の恒例番組として視聴者から高い支持を得ている。今年1月には、松重自らが監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ」が公開され、国内興行収入10億円を突破する大ヒットを記録。韓国をはじめとするアジア諸国でも公開され、国境を越えて多くの人々の心と胃袋を掴んだ。

昨年のスペシャルでは横浜から長野、石川能登へと旅した五郎。今年は、大みそかイベントで配られる「とある食材集め」を任され（無茶ぶりされ）、小さな相棒とともに東日本を走り回る。毎年恒例となった年末の珍道中、どのような土地で、どのような人々、そしてどのような至福のグルメと出会うのか。五郎は2025年を締めくくる一大イベントに間に合うのか。

そして、今回のスペシャルでは5年ぶりに一部生放送が復活。過去には2017年成田山、2018年柴又、2020年横須賀での花火など、3回にわたり一部生放送に挑戦してきた。2025年を締めくくる五郎の「食べ納め」がどこから生中継されるのか、期待が高まっている。