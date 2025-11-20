冬旅に欠かせないアイテムも！ 佐々木希が家族でスキーと美食を堪能した軽井沢旅行

冬に楽しみたいことのひとつに、スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツがある。秋田生まれ・秋田育ちの佐々木希さんにとってウィンタースポーツは身近な存在。「うちの子どもにも冬ならではの遊びも体験してほしくて。ナチュラルワイン好きなママ友家族や友人たちと一緒に、軽井沢へ行ってきました」。連載第23回では、そんな佐々木さんの冬旅についてお届け。また、絶対に持って行くアイテムも教えてもらった。

幼少期は、家族でスキーをするのが定番

秋田で育った佐々木さんにとって、スキーは子どもの頃の冬の定番スポーツだったそう。

「学校の授業でもスキー教室があって、家族でも毎冬よく滑りに行っていました。自然と滑れるようになりましたし、当時は子どもをおんぶして滑っている家族も多かった気がします。今思うとちょっと危ない気がしますが、当時はルールがそこまで厳しくなかったのかもしれません。スキーに行くと子どもも大人も思いきりワイワイと楽しむ、そんな懐かしい記憶もよみがえります」

冬の旅行を最大に楽しむために必要なもの

今年2月に軽井沢に行くことが決まってからは、すぐに子どものスキーウェアをオンラインで新調し、準備をスタート。パッキングの際に、佐々木さんが忘れずに入れているのが、寒さ対策のインナー。

「冬はパチパチしにくいコットン系のインナーを、家族全員分必ず持って行きます。我が家の防寒ルールは、“上にたくさん重ねるよりも、中にしっかり仕込んで身軽に動けるスタイル”。普段は多少の風邪も免疫力をつけるチャンスと思うのですが、旅行中だけは別。

子どもが風邪をひいたり、熱を出したりしたら本人もかわいそうだし、親もつきっきりになって、みんなが楽しめなくなっちゃう。だからインナー選びと防寒対策は絶対に欠かせません。子どもの服はいつも1セット多めに持って行って、必要に応じてこまめに着替えさせています」

旅行に行くときは、リュックにショルダーバッグの2個持ちスタイルが佐々木さん流。

「リュックには衣類を入れていて、ショルダーバッグには子どもが鼻水を出したときなどに、すぐに対応できるようティッシュやウェットティッシュなどを入れています。もう風邪を引かせないように必死です（笑）」

友人家族と囲んだ「ぶりしゃぶ鍋」

ゲレンデを満喫したあとは、友人家族と宿泊したコンドミニアムでくつろぎタイム。そこに、以前この連載でも紹介したレストラン『kermistokyo』のシェフ夫妻が合流し、特製の“ぶりしゃぶ鍋”をふるまってくれたそう。

「つけだれもお手製で、あまりのおいしさにみんな大絶賛でした（笑）。ナチュラルワインと一緒に味わう冬の鍋は格別。本当に最高な夜でした」

1杯目クラフトジン、2杯目ワインにハマり中

最近は、1杯目にクラフトジンを飲むのも好きという佐々木さん。

「基本的にはナチュラルワインが大好きなのですが、最初はジンをソーダ割りで飲んで、2杯目からワインをいただくという流れもおすすめです。この旅行のときは『YAMATOUMI GIN』を持っていきました。ハーブをたくさん使っていてすっきり爽やかに飲めるので、食前酒代わりにもぴったりです。

そして、ナチュラルワインは『雀色時（すずめいろどき）』という、シェフのNOBUさんが持ってきてくれたイチオシの赤をいただきました。ラン・セッカという北海道余市にあるワイナリーが造っているもので料理との相性も抜群でした。最近は知らないワイナリーも増えてきて、ナチュラルワイン好きとしては、少し焦ります（笑）。また余市にもリサーチしに行かないと」

冬は温泉目当てで旅行に行くことも多い

冬の旅先選びは、何を基準にしているのか伺ったところ、「温泉」と答える佐々木さん。

「冬はやっぱり温泉であたたまりたいです。特に都内から車で1時間ほどで行ける箱根や熱海はよく行きます。箱根には『うなぎ亭 友栄』という大好きなうなぎ屋さんがあるので、『友栄さん』目当てで行くことも。うちの母親も温泉が大好きなので一緒に行くこともあります」

子どもが生まれてからは、旅先でのスケジュールは行く前にほぼ全部決めるようになったという。

「子どもたちが存分に楽しめるよう予定をぎっしり詰め込みたいし、大人たちはせっかく行くのだから思いきりリラックスもしたい。予定の充実感とくつろぎ時間、そのバランス感を重視して計画するようになったのは、子どもが生まれてから。

遊園地やアスレチックなど、子どもが楽しめるところを1ヵ所以上は組み込み、夜は大人が楽しめるようなところを旅先ごとに見つけています。子連れの旅行は計画性が重要！私は行く前にほぼ全部スケジュールを決めています」

佐々木さんが次に行きたい旅先は？

旅先では、何よりも子どもの“満足感”を大切にしている佐々木さんは、「あの旅行、楽しかった！」と言われると嬉しい気持ちになるのだそう。

「日本地図をお風呂場に貼っているのですが、実際に行った記憶で子どもは少しずつ地名を覚えていっているんです。旅行前に『次は◯◯県に行くよ』と伝えて、覚えさせるようにしています。旅の思い出と地図を結びつけられるようになるといいなと思って。いつか47都道府県すべてをコンプリートするのがささやかな目標です」

そんな佐々木さんが次に気になる行き先は？

「もしスキー旅行をするなら、次は北海道のニセコが気になっています。素敵な宿もありそうだし、そもそも北海道はナチュラルワインの宝庫。いつか訪れてみたいです」

現地の人と触れ合うと特別な一日に

旅行するのが好きという佐々木さんに、旅の醍醐味についても伺った。

「やっぱりその季節の、その土地で味わえるものを体験できるのが旅行の醍醐味。地域によってその土地の魅力も全然違うから、行く先々で楽しい思い出を作るのが好きなんです。

あとは、現地の人と触れ合えることかな。とにかく仲よくなりたいんです（笑）。リスペクトの気持ちを持って接すると、そこから新しい関係性を築けることもあります。運がいいと現地の方しか知らない情報などを教えてくださることもありますし、その土地の方とお話しするとその日が特別なものになる気がするから、旅行が好きなのかもしれません。旅のご縁を大事にして、これからもたくさん旅行したいなと思います」

