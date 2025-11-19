ストーカー被害には誰につきまとわれているかわからないケースがある。今回紹介する被害女性は、2年間「何者か」に行動を監視され、事実無根の怪文書を知人に送付されるなどの嫌がらせを受けた。警察が逮捕したことで初めて知った犯人は、想定していた犯人像とはあまりにかけ離れた男だった。（前後編の前編）

＊＊＊

突然、友人宅に届いた「怪文書」

「刑事さんにXの名前を出された時は、思わず『違います』と言い返しました。『なに言っているんですか、そのおじちゃんは全然関係ない人ですよ』って。けれど、刑事さんは真顔で『Xで間違いありません』と言うんです」

インタビューに答えるA子さん。実年齢より10歳くらい若く見える鈴木京香似の美人だ

こう振り返るのは、新潟県新潟市で美容関係の店を経営するA子さん（40代）である。A子さんは2020年12月から何者かの影に怯えて暮らすようになった。

きっかけは知人であるBさんの妻宛に送られた匿名の怪文書だった。A子さんは独身で一人暮らし。妻帯者のBさんとは仕事の関係でたまに食事に行くだけの友人関係だったが、怪文書には“不倫相手”としてA子さんの氏名、住所が記載されていた。A子さんがBさんと2人で食事に行き、自宅アパートまで車で送り届けてもらう様子を写した写真も「不倫の証拠」として同封されていた。

「Bさんの奥様は私たちの仲を疑ってしまい、Bさんとは仕事が継続できなくなってしまいました。それ以上に困ったのは、知らない人に自宅を知られつけられていたことです。怖くなり、20キロ離れた実家に引っ越さなければならなくなりました」

知らぬ間に車に取り付けられていたGPS

だが、その後も見知らぬ者の尾行は続いた。5カ月後にBさんの妻宛てに届いた2通目の怪文書には、A子さんが車でホテルに入っていく写真も入っていた。〈いまだ進行中〉〈余計なお世話ですが、今後ご主人に直接連絡を絶対にとらせてはいけません〉〈相手は手強いと思ってください。場合によっては弁護士へ〉というメッセージも。ただ、ホテルの写真にはBさんは写っていなかった。

「当然です。なぜなら、Bさんではなく、本当の恋人と一緒に過ごしていた時の写真だったからです。犯人はあえて私が不倫をしているように見せかけてBさんの奥さんを不安に陥れたのです」

しばらくすると、監視の手口がわかった。A子さんの自家用車の車体裏にGPSが取り付けられていたのだ。A子さんはすでに新潟県警に相談していたが、この段階でBさんとともに被害届を提出した。

「警察はおそらく探偵業者がつけたのだろうと話していました。実家の母はいよいよ精神が不安定になってしまい、これ以上家族を巻き込めないと、再び一人住まいのアパートを探して転居することになりました」

店にまで嫌がらせ

GPSが外された後も怪文書はBさんの自宅や勤務先にしつこく送り付けられた。A子さんが以前に一人で買い物などのために立ち寄った先の日時と住所などが書かれ、〈奥さまの目を盗んでいまだに関係を持っています〉とデタラメの注意喚起をする内容だった。

並行して別の嫌がらせも受けた。21年9月、突然、A子さんの経営する美容関連の店に新潟市環境衛生課から指導が入った。きっかけは「美容師免許が無資格で美容所登録も無届けのまま営業している」という何者かによる通報だった。

A子さんは実際に免許を持っていたので「虚偽の通報だった」と訴える。

「届出もしていたのですが、店を移転する際にもう一度届出をし直さなければならないのをうっかり忘れていただけです。指導にやってきた市の職員にはこれまでのストーカー被害について打ち明けたのですが、誰が通報したのかは教えてくれず、『我々は通報が入ると動かざるを得ない』と言うのです」

それから約1年後の22年9月、嫌がらせを繰り返してきたストーカー犯が判明した。新潟県警が、4度にわたりA子さんの自宅や店の周辺を車で徘徊したとして、新潟市議会議員のX（当時66）をストーカー規制法違反で逮捕したのである。

A子さんは美容関係一本ではやっていけず、週に2〜3回近所のコンビニで夜勤アルバイトをしていた。Xはそのコンビニ店を経営する女性の夫だった。

「え？ なんであの人が？」

犯人を知った時の衝撃をA子さんはこう振り返る。

「Xは運営会社の取締役ではありましたが、経営にはノータッチで、仕事での関わりはありませんでした。ただ、決まって朝5時に廃棄処分になる麺類などを狙って来店するのです。その際、挨拶を交わし、軽く世間話していたくらいの関係です。言い寄られたこともなければ私生活を詮索されたこともない。本人は警察で私を一度食事に誘ったことがあると話しているのですが、そんなことを覚えていないくらい私にとっては影の薄い人でした」

ただ逮捕直前、XはA子さんの店に客として3回ほど施術を受けに来た。

「それも自然な感じで、『次の選挙に使うポスターの撮影のために顔をスッキリさせる施術を受けたい』という理由でした。警察はすでにその段階でXが私の自宅近辺をうろついていることを確認していたので、何かあったらいけないと考え、急遽、逮捕する方針を固めたとのことでした」

逞しすぎる妄想

Xは取り調べで、A子さんの自宅周辺をうろついていたこと、探偵を雇ってA子さんの行動を監視し、怪文書を送ったこと、保健所に出向いてAさんが経営している美容関連の店の届出状況などを調べたことを認めた。

9月22日、新潟地検は自宅などのストーカー行為容疑について略式起訴。新潟簡易裁判所はXに罰金30万円の略式命令を出した。

下記は警察の事情聴取でXが語った「動機」である。

〈A子さんが働き始めた当初、私のことをよく見てきたり、私と目が合うと顔を赤らめて目を逸すようなことが多かったように記憶しています〉（供述調書より）

〈A子さんは勤務が終わって、帰ってもいいような場面であるにも関わらず、私がコピーをしている時に話しかけてほしそうに私の近くに立っている。一旦帰ったのに、私がいる事務室に飲み物を取りに来る等、わざわざ用事を作って事務室に戻ってくる。仕事帰りにトレーニングに行くと言って、私にトレーニングウェア姿を見せてくる等、私に好意を持っているんじゃないかと勘違いしてしまうような行動を取ることが多かったです〉（同）

〈そんなこともあってか、私はA子さんをかわいらしく思うようになり、見守っていきたい、A子さんが大変な生活をしているから応援したい、この子天然だけど大丈夫なのか等と娘を思う父親のような気持ちを持つようになると同時に、この子もしかして私に気があるのかと意識してからは、異性として好意の感情を持つようになり、愛おしい気持ちを持つようになったのです〉（同）

A子さんは「どれだけ逞しい妄想をしているんだか」と呆れ果てる。

「ジャージを見せつけてきたと言いますが、勤務が終わった後にスポーツクラブに立ち寄るのが私の日課で、何か用事があって店に戻っただけの話です。話しかけたそうに待っているというのは、もう一人いた別のアルバイトが仕事から上がるのを待っていただけ。20歳以上年齢を離れたおじちゃんに好意を寄せるなんてあり得ない話で、キモいというよりほかありません」

このように警察の事情聴取では「完落ち」していたXだったが、釈放されると態度を一変させた。マスコミの取材に対して「ストーカーはしていない」と否認。議員活動を続投する構えを見せたのである。

