¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÈ¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î²ò¾Ã¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò·Àµ¡¤Ë¹ñÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤òµá¤á¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ë¤È£²£°£²£´Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤ÏÌó£¶£¹£¸Ëü¿Í¡££±£¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£Ç¯£±£°·îÊ¬¤Ç¤Ï³°¹ñ¿ÍµÒÌó£³£¸£¹Ëü¿ÍÃæ¡¢£±£¸¡ó¤ËÅö¤¿¤ëÌó£·£±Ëü¿Í¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ë°ìÉôÌîÅÞ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤äÊÝ¼é·ÏÀ¯ÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀäÂÐ¤ËÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸å²¡¤·¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÍËÜ¹á»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Â¿²á¤®¤Æ¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÁêÅö¤¤¤ë¡£¡ÊÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¤ì¤Ð¡ËµþÅÔ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡¢²¹Àô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤ÈÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¹½¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ç¹ñÆâÎ¹¹Ô¹µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤à¤·¤í´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÇò¥¿¥¯¡¢°ãË¡Ì±Çñ¡¢¿©ÉÊ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿µö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑ³èÆ°¤¬¤¤Á¤ó¤È¤¹¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¡£Ãæ¹ñ¤«¤é£³³ä¤âÍê¤ë¤Î¤Ï¹ñºö¤È¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¤Î°ãË¡°Æ·ï¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢ÊÝ¼éÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÌá¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢´Ñ¸÷´ØÏ¢¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¤Î½ê´É¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²¿¤«µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤·¡¢°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ñ¸÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤é¤ËÃæ¹ñÂ¦¤ò»É·ã¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò»Ä¤·¤¿¡£¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¼å¹ø»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¶È³¦¤ÏÎä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£