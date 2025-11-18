この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「アメリカも日本も衰退に向かっている！将来に備えてコレを持つようにしてください！」と題した動画で、「日本円の世界的な弱さが資産目減りの根本的な原因」だと警鐘を鳴らし、2025年版・世界最強通貨ランキングを基に、今後の資産防衛戦略について具体的に語った。



動画冒頭では、 「今どの通貨が強いのか？」との問いに「今正直ドルも弱いですね。日本円も崩壊しているんじゃないか、そんな話もある」と率直な見解を示した上で、「2025年最新、世界最強の通貨ランキングを発表しながら、今後日本人はどうしていけばいいのかお伝えしていきます」と予告。



ランキングの集計基準は「1単位あたりの価値が米ドルに対してどれだけ高いか」と明かし、驚きの順位として1位クウェートディナール（3.25～3.27ドル）、2位バーレン・ディナール（2.65ドル）、3位オマーン・リアル（2.6ドル）と、すべて中東勢がトップ3を独占。米ドルは10位、ユーロが9位という結果になったという。「オイルマネーが強いのかなと思われるかもしれませんが、石油資源の保有・人口の少なさ・安定したペッグ体制（ドルや複数通貨とのレート固定）」の3点が強さの背景であると分析。「通貨が強いからと言って全資産を移すのは誤解」「クウェートディナールは国際取引では重宝されない」と、影響力や流動性の面での注意点も言及した。



また、「米ドルは10位だったが、影響力・流通量・信頼性では依然ナンバーワン」「世界の基軸通貨としての地位は依然健在」と、ドルの本当の強さにも着目。その上で、ロシアルーブルの急騰や、アメリカの利下げトレンドに触れ、「投資家はドルからビットコインやゴールドなど実物資産へも資金を移している」と、世界のマネーフローの変化を解説した。一方で日本円の現状について、「世界の通貨ランキングで見ると日本円は下から数えた方が早い」「年収1000万円超や数億円の資産も日本円だけで持つと世界基準ではスピードで目減りする」と警鐘を鳴らし、「日本円を全部ドルに変えればいいわけでもなく、資産の分散が重要」と続けた。



最後に投資家としてとるべき行動として、「通貨と資産の分散が最大のリスクヘッジ」「不動産やゴールド、ビットコインなど、実物資産の組み入れも重要」と指南。「全体像を体系的に学んだ上で自分のポートフォリオを決めるべき」と強調。「極端なやり方に走るのではなく、まずは分散と全体の基礎からはじめましょう」と軽快に動画を締めくくった。