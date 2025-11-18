この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeチャンネルを更新し、大幅なマイナーチェンジが施されたスズキのコンパクトSUV「新型クロスビー」の納車レビュー動画を公開した。内外装の質感向上と快適装備の充実ぶりに、同氏も興奮を隠せない様子だ。

ワンソクTube氏は、まず内外装デザインの大幅な変更点に言及。「フルモデルチェンジじゃないのって思うぐらい変わっている」と評価し、特にフロントマスクの迫力が増し、質感が格段に向上した点を指摘した。

今回のマイナーチェンジの最大の目玉は、内装と装備の進化である。上級グレード「HYBRID MZ」には、待望の「電動パーキングブレーキ」と「オートブレーキホールド」を新採用。さらに、ワンソクTube氏が所有するソリオにもない「ステアリングヒーターも完備」している点に触れ、快適性が大幅に向上したことを力説した。

また、7インチのフル液晶メーターやパドルシフトも新たに装備され、先進性と走りの楽しさを両立。アップグレードパッケージを装着することで、内装色が「サファリカーキ」となり、ドアトリムの肘置き部分がソフトパッドになるなど、細部の質感向上も見逃せないポイントだ。

クロスビーならではの使い勝手の良さも健在。後席を倒せばフルフラットになる荷室は、床面とシートの背面が防水仕様になっており、アウトドアで汚れた荷物も気兼ねなく積むことができる。さらに、ラゲッジアンダーボックスは取り外して丸洗いできるため、実用性は非常に高い。助手席の座面下収納や、助手席自体を前方に倒して長尺物を積載できるなど、多彩なシートアレンジも魅力だ。

ワンソクTube氏は、コンパクトなサイズ感を維持しながら、内外装の質感と快適装備を大幅にアップデートした新型クロスビーを高く評価。これまで以上に幅広いユーザーにおすすめできる一台に進化したと結論付けた。

YouTubeの動画内容

01:04

購入グレードと価格、オプションを紹介
02:05

「フルモデルチェンジ級？」外装デザインを徹底レビュー
11:44

【ココが◎】電P＆オートホールド！内装の進化点をチェック
22:27

【これも◎】助手席下収納や防水ラゲッジなど使い勝手をレビュー
28:06

車中泊できる？シートアレンジを徹底検証

関連記事

新型エルグランドは「先進性」で選ぶべきか？アルファードとの比較で見えた決定的な違い

新型エルグランドは「先進性」で選ぶべきか？アルファードとの比較で見えた決定的な違い

 スバル・クロストレック購入はまだ早い？反則級にカッコいい「ウィルダネス仕様」とコスパ最強「スタイルエディション」を徹底比較

スバル・クロストレック購入はまだ早い？反則級にカッコいい「ウィルダネス仕様」とコスパ最強「スタイルエディション」を徹底比較

 新型RAV4は「GR SPORT」が至高！PHEV専用モデルのスポーティな魅力と他グレードとの決定的違いを解説

新型RAV4は「GR SPORT」が至高！PHEV専用モデルのスポーティな魅力と他グレードとの決定的違いを解説
もっと見る

チャンネル情報

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」_icon

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」

YouTube チャンネル登録者数 146.00万人 2921 本の動画
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube