この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeチャンネルを更新し、大幅なマイナーチェンジが施されたスズキのコンパクトSUV「新型クロスビー」の納車レビュー動画を公開した。内外装の質感向上と快適装備の充実ぶりに、同氏も興奮を隠せない様子だ。



ワンソクTube氏は、まず内外装デザインの大幅な変更点に言及。「フルモデルチェンジじゃないのって思うぐらい変わっている」と評価し、特にフロントマスクの迫力が増し、質感が格段に向上した点を指摘した。



今回のマイナーチェンジの最大の目玉は、内装と装備の進化である。上級グレード「HYBRID MZ」には、待望の「電動パーキングブレーキ」と「オートブレーキホールド」を新採用。さらに、ワンソクTube氏が所有するソリオにもない「ステアリングヒーターも完備」している点に触れ、快適性が大幅に向上したことを力説した。



また、7インチのフル液晶メーターやパドルシフトも新たに装備され、先進性と走りの楽しさを両立。アップグレードパッケージを装着することで、内装色が「サファリカーキ」となり、ドアトリムの肘置き部分がソフトパッドになるなど、細部の質感向上も見逃せないポイントだ。



クロスビーならではの使い勝手の良さも健在。後席を倒せばフルフラットになる荷室は、床面とシートの背面が防水仕様になっており、アウトドアで汚れた荷物も気兼ねなく積むことができる。さらに、ラゲッジアンダーボックスは取り外して丸洗いできるため、実用性は非常に高い。助手席の座面下収納や、助手席自体を前方に倒して長尺物を積載できるなど、多彩なシートアレンジも魅力だ。



ワンソクTube氏は、コンパクトなサイズ感を維持しながら、内外装の質感と快適装備を大幅にアップデートした新型クロスビーを高く評価。これまで以上に幅広いユーザーにおすすめできる一台に進化したと結論付けた。