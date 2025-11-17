この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【衝撃事実】不登校の子供がスキンシップを求める本当の理由」と題した動画を公開。小学6年生・1年間不登校の息子のスキンシップをどこまで受け入れるべきか、視聴者から寄せられた切実な悩みに答える形で、自身の見解を熱く語った。



道山氏はまず、「子供の甘えとか、そういったものに関しては何歳になっても受け入れてあげてOKです」と結論をはっきり示し、「スキンシップも親に甘える行動の一つ。子供が求めてくるなら聞いてあげてください」と呼びかける。年齢が上がっても甘えたい気持ちは否定せず、「正直全く問題ありません」と断言した。



ただし、スキンシップを受容するにあたり「場所のルールを設けて」とのアドバイスも。例えば「家だったら全然いいよ。でも外はやめてね、お母さんも恥ずかしいから」と、トラブルや誤解を避けるための具体策を説く。また、「他の子供に見られるといじめにつながることもある」と社会的な視点も交えた。



さらに道山氏は、「まれに性的なスキンシップを求める子がいるが、これは原則NG」と強調。その場合は「気持ちはわかるが年齢的にやめてと伝え、手を繋ぐ程度にとどめてほしい」とし、発達障害や過去の愛情不足など特別な事情が考えられる場合は「専門家（児童精神科医や公認心理師）への相談が不可欠」と呼びかけた。



動画の最後には、「子供の行動が遊び半分の場合はきっぱりNOを伝えても伝わるはずだが、深い理由がある場合は一人で抱えず専門家につないでほしい」と強調。視聴者には、「自身の公式サイトや信頼できる専門家への相談」をすすめつつ、「一人で悩まず、ぜひ相談を」とエールを送った形で締めくくった。