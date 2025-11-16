学校で周囲の子とうまく打ち解けられず、「友達がいない」と悩む子がいます。自分の子どもに友達がなかなかできないと、不安になる親は少なくないでしょう。では、周囲の子とうまく打ち解けられない子どもに対して、親はどのように接すればよいのでしょうか。子どもが悩んでいるときに親がやってはいけない行為も含めて、探究型学習に特化した民間学童保育「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長の鶴原頌太郎さんに聞きました。

1人で過ごしている子どもの存在を肯定すること

Q.子どもが学校で他の子となかなか打ち解けず、友達ができない場合、親はどのように接したらよいのでしょうか。親ができるサポートについて、教えてください。

鶴原さん「大前提として、友達がつくれていないことを過度に問題視せず、1人で過ごしている子どもの存在を肯定してあげることが大切です。『友達がいないのはよくないこと』という考えを親が押し付けてしまうと、子どもの自己肯定感が下がってしまいます。単に1人で過ごすのが好きなだけというケースもあるので、否定せずに見守りましょう。

さらに、いきなり友達をつくろうとするとハードルが高いので、まずは周りの子にあいさつをするように促したり、興味がある習い事があれば通わせてあげたりするなど、取り組みやすいところから人と接する機会をつくってあげるのがお勧めです」

Q.子どもが友達ができずに悩んでいるときに、親がやってはいけない行為はありますか。

鶴原さん「子どもに友だちができないからといって、親が周囲の子に『うちの子と友だちになってあげて』などと声を掛けて回るのはやめましょう。親から声を掛けてしまうと、子どもが自分から声を掛けるチャンスを奪ってしまうことにつながります。子どものプライドを傷つけてしまう可能性もあるため、子どもが自分で行動できるようにサポートしてあげることが大切です。

また、親自身も言動に注意する必要があります。言葉遣いが悪かったり、悪口ばかり言っていたり、人付き合いを避けていたりするのを見て育つと、子どもの友達作りに影響が出てしまうかもしれません。日頃から周囲の人に好意的に接したり、丁寧な言葉遣いで話したりするよう意識しましょう」

子どもが友だちづくりで苦戦しているときには、無理に友だちを作るように強いるのではなく、子どもが自分から人と接しやすくなるように環境づくりをサポートするのが望ましいです。自身も言動に注意し、子どもの手本として振るまうことができると良いですね。